Pensioni | Durigon | quota 100 a 1 milione di persone in 2019-2021

Pensioni con Quota 100 - APE e OD : per Durigon sul DL è 'tutto risolto' : Alla fine la quadra sui conti sarebbe stata trovata, pertanto il decretone riguardante il pacchetto Pensioni riuscirà ad ottenere il via libera entro oggi. A confermarlo è stato il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, dopo il vertice di maggioranza che si è tenuto questa mattina proprio per risolvere gli ultimi dettagli in merito ai provvedimenti di riforma del welfare e del comparto previdenziale. La notizia era molto attesa dai ...

Pensioni e reddito - Cdm alle 18. Durigon : «Tutto risolto - decretone pronto» : Incontro positivo, governo soddisfatto, ci sono tutte le risorse per quota 100 e per reddito di cittadinanza. Stasera cdm alle ore 18 per varare il decreto. Via libera agli stanziamenti per Tfs (Tfr...

Vertice su reddito di cittadinanza e Pensioni - Durigon : «Tutto risolto» : Alla riunione hanno partecipato anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro e ...

Pensioni e reddito - Cdm alle 18. Durigon : 'Tutto risolto - decretone pronto' : Al summit, durato oltre un'ora, con il premier Giuseppe Conte hanno partecipato i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Laura ...

Pensioni ultima ora : penalizzazioni Quota 100 - scontro tv Fornero-Durigon : Pensioni ultima ora: penalizzazioni Quota 100, scontro tv Fornero-Durigon Durigon contro Elsa Fornero sulla Quota 100 Pensioni ultima ora: l’attuale sottosegretario al lavoro Claudio Durigon e l’ex ministro al lavoro Elsa Fornero sono stati ospiti di Di Martedì nella puntata di martedì 20 novembre 2018. Al centro del dibattito, a cui hanno partecipato anche l’avvocato Francesca Donato del progetto Eurexit ed il giornalista Alessandro ...

Pensioni - Claudio Durigon : quota 100 - ecco le cifre del taglio al tuo assegno : «Abbiamo fatto uno studio con l'Inps. Su una busta paga media di pensione di 1500 euro, il non percepito per i minori anni contributivi è pari al 16% netto massimo, fino al 2% iniziale di un anno». Così a Sky TG24 Economia il sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Claudio

Pensioni - Durigon su Q100 : 'il decreto sarà approvato entro la prossima settimana' : I decreti attuativi su Quota 100 e reddito di cittadinanza sono in ritardo: è questo che preoccupa maggiormente il Governo Conte dopo l'approvazione da parte del Parlamento della nuova Legge di Stabilità. In assenza dei decreti, infatti, le misure in materia previdenziale non potranno decollare e potrebbero causare notevoli ritardi nell'applicazione e di conseguenza, molti lavoratori potrebbero vedersi posticipata l'uscita dal mondo ...

Pensioni - Durigon : "Task force all'Inps per affrontare il rischio caos di quota 100" : Rep Reddito di cittadinanza: dai 'navigator' agli incentivi, tutti i punti deboli del decreto di VALENTINA CONTE

Pensioni e Quota 100 - Durigon : «Decreto il 10-12 gennaio» : Il decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio. Lo fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando che ci saranno le norme sull'...

Manovra - Durigon : "Decreto Pensioni entro il 12 gennaio". Di Maio : "Web tax non sarà punitiva" : MILANO - ll decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio. Lo fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando che ci saranno le ...

Matteo Salvini lancia candidato Claudio Durigon - 'l'uomo delle Pensioni'. Cosa darà in cambio a Giorgia Meloni : Si chiama Claudio Durigon la carta di Matteo Salvini per prendersi Roma e il Lazio. Secondo il Tempo , il leader della Lega pensa al sottosegretario al Lavoro, nato a Latina 47 anni fa, come candidato ...

Pensioni quota 100 - Salvini e Durigon la confermano e smentiscono Q104 : A tranquillizzare gli animi degli elettori e di quanti ambivano alla quota 100 ci ha pensato Claudio Durigon (Sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro) che ad Agorà (Rai 3) è intervenuto per rassicurare i pensionandi: 'quota 100 non subirà tagli e non diventerà quota 104'. Anche Salvini ha rassicurato: "quota 100 è 62 anni di età più 38 di contributi". Pensioni anticipate, Brambilla smentito: nessuna modifica dei requisiti È una bufala! ...

Pensioni : 'Opzione Donna in campo' rassicura Durigon : Opzione Donna e la proroga al 2019 non sarebbe in discussione, stando alle ultime dichiarazioni di Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e deputato della Lega Nord di Matteo Salvini. Le parole dell'ex sindacalista sono arrivate a margine della presentazione del Rendiconto sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), come riporta il quotidiano romano Il Messaggero. Durigon si conferma come uomo chiave del dossier ...

Pensioni - Durigon : 'Nel 2019 si potrà uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi' : Nel 2019 si potrà andare in pensione anticipata , indipendentemente dall'età, con 42 anni e 10 mesi di contributi , 41 e 10 mesi le donne, , senza quindi che scatti per queste Pensioni l'incremento di ...