Inter | la Samp fa sul serio per un attaccante

Mercato : Icardi e Higuain agitano Inter e Milan - la Samp riabbraccia Gabbiadini : Secondo il quotidiano catalano Sport, nonostante avesse già un'intesa di massima con i blaugrana, Veronique Rabiot - madre e agente del centrocampista francese, in scadenza col Psg - avrebbe ...

CALCIOMERCATO Inter/ Ultime notizie : si cerca anche Anderson della Sampdoria - ma è duello con la Juventus : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie 2 gennaio. Si cercano rinforzi in difesa: nel mirino anche il giovane Andersen della Sampdoria, ma la c'è anche la Juve.

Sampdoria - Inter in vantaggio sulla Juventus per Andersen : ma l'insidia è inglese... : Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i nerazzurri sarebbero in vantaggio sui bianconeri nella corsa al calciatore: la richiesta base della Samp è di 30 milioni per un calciatore che ...

Serie A calcio - i risultati di oggi e la classifica. Juventus-Sampdoria 2-1 - Inter e Roma vincono - Atalanta a valanga : Ricchissimo pomeriggio per la Serie A 2018-2019 di calcio con la 19^ giornata, si sono giocate ben sette partite in contemporanea dopo il lunch match vinto dalla Juventus contro la Sampdoria (2-1, doppietta di Cristiano Ronaldo). L’Inter ha dominato al Castellani di Empoli ma ha faticato a passare in vantaggio, a sbloccare l’incontro è stato Keita al 72‘: cross di Vrsaljko e fantastica girata della punta, nuova vittoria dei ...

Juve-Inter a Irrati - Mazzoleni per la Roma - fischia Massa in Lazio-Samp : Le designazioni arbitrali per le partite del campionato di calcio di Serie A, 15mo turno del girone di andata, in programma domenica 9 dicembre alle ore 15: Juventus-Inter, ven. h 20.30,: Massimiliano ...

Sampdoria-Spal - 1-1 all’Intervallo : ‘bomber’ decisivi [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Calciomercato Sampdoria - nuova pista clamorosa : richiesto Lautaro all’Inter : La Sampdoria non ha un folto reparto offensivo, potendo contare solo su Quagliarella, Defrel, Kownacki e all’occorrenza Caprari. Il polacco potrebbe partire già a gennaio, così i blucerchiati avrebbero bisogno di un’altra punta per evitare gli straordinari ai primi due. Il nome emerso nelle ultime ore porterebbe a Lautaro Martinez, che all’Inter non sta trovando molto spazio. Fra l’adattamento al calcio italiano e ...

Serie A - l’analisi della 13ª giornata : Juve inarrestabile ma Napoli e Inter ci sono. Samp e Genoa non si fanno male - il riscatto di Nicola e Iachini : In attesa della gara tra Cagliari e Torino che chiude la 13^ giornata del campionato di Serie A è possibile ‘azzardare’ un primo bilancio sulla corsa scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Il massimo torneo italiano sta regalando grandi emozioni e lo spettacolo è sempre assicurato, nessuna partita può essere considerata ‘scontata’ un chiaro esempio è stata l’impresa di ieri del Chievo sul campo ...

Sampdoria - Saponara : 'Non riesco nemmeno a immaginare il derby; quell'Inter-Milan...' : Da dieci giorni stiamo lavorando su questa partita' ha raccontato Saponara a La Gazzetta dello Sport . ' Difficile immaginarla, ma so che l'atmosfera sarà incredibile . Contro un Genoa, fra l'altro, ...

Milan : per la difesa c’è l'idea Godin mentre Ibra Interessa alla Samp : Il Milan si prepara al rientro in campionato dopo la sosta, quando i rossoneri saranno chiamati a disputare una gran partita nel big match contro la Lazio, che si giocherà allo Stadio Olimpico. In questi giorni, la dirigenza rossonera sta cercando di correre ai ripari dopo la clamorosa serie di infortuni che ha colpito la squadra allenata da Gennaro Gattuso. Contro la Lazio, infatti, l’unico difensore centrale a disposizione sarà il veterano ...

Inter - scoppia un ‘caso’ nelle ultime ore : a breve contatti con Samp e Torino : L’Inter è reduce dalla brutta sconfitta sul campo dell’Atalanta, ko che ha permesso a Juventus e Napoli di allungare in classifica. Nel complesso ha deluso la prestazione ed una causa può essere rappresentato nei tanti impegni ravvicinati, adesso la pausa per lasciare spazio alla Nazionale. nelle ultime ore è scoppiato un caso, in particolar modo l’attaccante Candreva non ha preso bene l’ennesima esclusione, il calciatore non sembra più ...