Ambiente | Ministro Costa | legge “Salva Mare” in arrivo in CdM | “sì alle alternative alle

Autorizzate trivelle nello Ionio Il ministro dell’Ambiente Costa : «Sì obbligato - ma bloccheremo» : L’allarme lanciato da Angelo Bonelli dei Verdi: «Il Ministero dello Sviluppo ha dato il via libera alle trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio». Il sottosegretario Crippa: «Permessi concessi da altri governi». Emiliano: «Impugneremo l’autorizzazione»

Ministro dell'Ambiente Costa : trivelle? "Mai firmato autorizzazioni e mai lo farò" : Siamo per un'economia differente, per la tutela dei territori e per il loro ascolto". "Anche per questo incontrerò personalmente i comitati Notriv di tutta Italia. Per lavorare insieme a norme ...

Ambiente - Ministro Costa : “Non ho firmato né firmerò autorizzazioni a trivellare” : “Da quando sono Ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò“: lo ha scritto su Facebook il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Non sono diventato Ministro dell’Ambiente per riportare l’Italia al Medioevo economico e ambientale. Anche se arrivasse un parere positivo della Commissione Via, non sarebbe automaticamente una autorizzazione. Voglio che sia ...

Ambiente - il Ministro Costa : istituite 92 nuove aree protette nel Mezzogiorno : Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato ieri sera i decreti per l’istituzione di 92 nuove aree protette: si tratta di Zone di speciale conservazione (Zsc) in Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata. Nello specifico, 24 sono in Puglia (tra le quali le Isole Tremiti e la Foresta Umbra), in Molise ce ne sono 25 (tra cui le foci del Tringo e del Biferno), 42 in Abruzzo (tra cui il Lago di Scanno, il Sirente-Velino, il Monte ...

Clima - il ministro dell’Ambiente Costa : “L’Italia si candida per ospitare la conferenza Onu Cop26 nel 2020” : L’Italia è in prima linea nella lotta al riscaldamento globale e all’altezza di una grande sfida: si candida, infatti, ad ospitare la Cop26, la conferenza dell’Onu sul Clima, nel 2020, che è un impegno politico, finanziario e logistico significativo. “Insieme al premier Giuseppe Conte abbiamo deciso di formalizzare la candidatura proprio pochi minuti fa”, ha twittato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, da Katowice, dove sta per ...

Rifiuti - Proposta mozione al Ministro dell'Ambiente l'adozione del sistema uno@uno in tutta Italia - per far risparmiare ai cittadini un ... : Oltre un miliardo di euro all'anno risparmiati dal Conai potrebbero essere trasferiti nelle tasche degli Italiani che effettuano la differenziata. E' la rivoluzione nell'approccio al sistema dei ...

Ambiente : il Ministro Sergio Costa incontra la Coalizione Clima : Si è svolto presso il Ministero dell’Ambiente di via Cristoforo Colombo l’incontro tra la Coalizione Clima italiana e il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Al tavolo del dibattito i membri della Coalizione, dopo aver ricordato il pesante monito arrivato dall’ultimo report dell’IPCC e dalla lettera congiunta firmata da 16 Capi di Stato tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno manifestato le proprie preoccupazioni ...

Ambiente - il Ministro Costa : “Ho già depositato al Consiglio dei Ministri la legge salva mare” : “Ho già depositato al Consiglio dei Ministri la legge salva mare dove mette al centro la figura dei pescatori come alleati della salvaguardia del mare e non in contrapposizione. Per salvaguardare e tutelare l’Ambiente dobbiamo fare rete. Se ci mettiamo in una posizione di contrapposizione sbagliamo. Loro, i pescatori e non solo loro, ma anche le associazioni che si vogliono mettere a disposizione, grazie alla legge potranno fare rete”. Lo ha ...