Supercoppa | niente festa per Bernardeschi | chiuso in bagno per colpa de ' Le Iene'

tuttosport

: 42' - CRISTIANOOOOOO!!!! Sfiora il gol CLAMOROSO in acrobazia @Cristiano sforbiciando al volo su un cross da sinist… - juventusfc : 42' - CRISTIANOOOOOO!!!! Sfiora il gol CLAMOROSO in acrobazia @Cristiano sforbiciando al volo su un cross da sinist… - Gazzetta_it : VIDEO #JuveMilan #Gattuso: 'Arbitri? Niente alibi...' #Supercoppa - forumJuventus : [GdS] Mandzukic si ferma: niente Supercoppa. Il croato sarà sottoposto a nuovi accertamenti per un guaio al flessor… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) TORINO - I contorni della vicenda saranno chiari solo domenica sera quando andrà in onda il servizio, ma Federiconon si è certamente goduto i festeggiamenti per la vittoria in