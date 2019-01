PlayStation VR | disponibile un pacchetto con ben nove demo scaricabili

Borderlands 2 VR – Disponibile da oggi per PlayStation VR : Sviluppato da Gearbox Software, Borderlands 2 VR porta alla vita l’iconico mondo di Pandora come mai prima d’ora. I fan possono virtualmente diventare Cacciatori della Volta, prendere 87 bazillioni di armi ed affrontare il più carismatico dittatore psicopatico della galassia, meglio conosciuto come Handsome Jack, per liberare Pandora dalla Hyperion Corporation. Borderlands 2 VR Disponibile da ...

ATELIER ARLAND SERIES DELUXE PACK disponibile da oggi su PlayStation 4 - Nintendo Switch e Steam : KOEI TECMO Europe è fiera di annunciare che ATELIER ARLAND SERIES DELUXE PACK è ora disponibile solo in versione digitale per PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam. ATELIER ARLAND SERIES DELUXE PACK da oggi in digitale su PS4, Switch e PC Il DELUXE PACK include tutti i tre amati titoli di GUST dell’ARLAND Trilogy: ATELIER Rorona: The Alchemists of ARLAND DX, ATELIER Totori: The ...

PlayStation Classic è finalmente disponibile : L'attesa per PlayStation Classic è finalmente terminata. A partire da oggi, tutti gli appassionati di videogiochi potranno finalmente rivivere le avventure videoludiche delle origini, riscoprendo ricordi ed emozioni mai sopite grazie alla riproduzione in miniatura della prima console PlayStation® che include 20 giochi originali pre-caricati.PlayStation uscì in Giappone il 3 dicembre 1994 e, grazie a innovazioni tecniche come il rendering 3DCG in ...