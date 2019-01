Panini sbarca nel mondo degli eSports! Accordo con i compLexity per produrre contenuti

oasport

: Panini sbarca nel mondo degli #eSports! Siglato un accordo con i compLexity Gaming, squadra americana, per produrre… - OA_Sport : Panini sbarca nel mondo degli #eSports! Siglato un accordo con i compLexity Gaming, squadra americana, per produrre… - NoviyeModel : RT @TGMesports: Panini con la sua succursuale @PaniniAmerica sbarca nel mondo videoludico competitivo attraverso l'accordo con i @compLexit… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019)America ha deciso di fare il grande salto. Da sempre impegnata nella produzione di carte da collezionare per sport tradizionali, l’azienda di origine italiana si è lanciata nel settore esport, ormai in crescita rapidissima. L’è stato stretto con iGaming: squadra americana che compete su più titoli, il cui proprietario detiene anche i Dallas Cowboys (squadra di NFL).Costruire un ponte tra sport ed eSport Il compito diAmerica sarà proprio quello di collegare i due mondi, grazie alla creazione diche avverrà principalmente su un canale Twitch dedicato. Su questa piattaforma interverranno atleti e streamer dei, mentreamplierà la copertura d’intrattenimento con post sui social media e video mensili su YouTube che includeranno figure di spicco di entrambi i mondi. Ma non finisce qui, perché la collaborazione prevede anche ...