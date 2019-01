Inter | tutto su Modric | segnali dalla Spagna positivi | Marotta si muove

Fifa 19 WInter Upgrades : overall aggiornati con i Ratings Refresh! Tutto quello che devi sapere! : Come ormai accade da tempo si sta per avvicinare il periodo dell’anno in cui EA Sports rilascerà su FUT i Winter Upgrades o, come vengono chiamati nelle ultime edizioni, i Ratings Refresh! Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Electronic Arts - Videogioco 69,99 € - 30,40 € 39,59 € Nella modalità Ultimate Team saranno disponibili […] L'articolo Fifa 19 Winter Upgrades: overall aggiornati con i Ratings Refresh! Tutto quello che devi sapere! ...

La Roma Interrompe il sogno dell’Entella : tutto facile per la squadra di Di Francesco - 4-0 e quarti di finale [FOTO] : 1/30 Foto LaPresse ...

Tutto facile per l'Inter. Il difficile arriva ora : Marotta sfida lady Icardi : Coppa Italia: 6-2 sul Benevento, per i nerazzurri nei quarti c'è la Lazio. Ma la prima vera partita del 2019 è il rinnovo del bomber capitano

Maradona operato - il figlio Diego chiarisce tutto : la verità sull’Intervento del padre : Maradona operato d’urgenza? Il figlio Diego Junior a Domenica Live chiarisce tutto In questi giorni si sta parlando molto di Diego Armando Maradona, dal giorno in cui si è saputo di un suo ricovero fino alla notizia della sua operazione per emorragia gastrica. La news su Maradona risale a questa mattina e si parlava di […] L'articolo Maradona operato, il figlio Diego chiarisce tutto: la verità sull’intervento del padre proviene ...

Tutto facile per l’Inter - la squadra di Spalletti stacca il pass per i quarti di Coppa Italia : Benevento ko [FOTO] : 1/35 Claudio Grassi/LaPresse Claudio ...

CALCIOMERCATO Inter / Ultime notizie - tutto su De Paul : Pinamonti o Vanheusden come contropartite : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: azione di disturbo alla Juventus su Cristian Romero, l'agente di Emerson Palmieri chiude al momento le porte.

Francesco Chiofalo - tatuaggio portafortuna prima dell'Intervento : «Andrà tutto bene» : Francesco Chiofalo, il 'Lenticchio' di Temptation Island, ha fatto sapere ai suoi follower su Instagram di essere appena stato ricoverato in ospedale a Roma per il lungo e delicato intervento...

Francesco Chiofalo ricoverato per l'Intervento : 'Andrà tutto bene' : Ormai, è giunto il momento tanto atteso e tanto temuto, quello dell'operazione di rimozione del tumore al cervello per l'ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale durante la giornata di ieri, lunedì 7 gennaio, per sottoporsi a tutti gli esami del caso. Ancora oggi sono previsti degli accertamenti e, come lui stesso ha rivelato in una Instagram Stories ieri: "salvo imprevisti dopodomani mi ...

Dall’Inter alla setta pentecostale - a tutto Taribo West : “aiuto chi si è smarrito. Lippi? Non era una brutta persona ma…” : L’ex giocatore di Inter e Milan ha raccontato la sua storia, svelando anche la sua attuale missione religiosa Aneddoti, storie e risate. Taribo West non è cambiato di una virgola dal periodo trascorso in Italia con la maglia dell’Inter e del Milan, simpatico e sorridente anche adesso che ha fondato una setta pentecostale. Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il nigeriano ha raccontato tante storie inedite, ...

Inter - rebus Spalletti : tutto dipende da Nainggolan : Se lo riporta all'ovile, il mondo Inter può chiudere un occhio. Altrimenti la sua parola rischia di pesare meno nei prossimi briefing di mercato. Nel nuovo corso nerazzurro Steven Zhang, diventato ...

Rinnovo Icardi - Wanda Nara prova a far saltare tutto : la richiesta della moglie di Maurito fa infuriare l’Inter : La moglie-agente del capitano nerazzurro ha intenzione di monetizzare al massimo la volontà dell’Inter di rimuovere la clausola di risoluzione dal contratto di Icardi Il Rinnovo di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in attesa del ritorno del capitano nerazzurro in Italia dopo le vacanze in Argentina per mettersi ad un tavolo per trattare. Claudio Grassi/LaPresse Si siederà ...

Inter - a tutto Politano : 'se non avessi fatto il calciatore oggi sarei un meccanico. De Laurentiis? Mi ha ferito' : Ma quel mondo non lo amo tantissimo. Con mia moglie siamo lontani dai riflettori. Abbiamo una storia normale. Ci conosciamo dai tempi delle scuole medie, abitavamo a 2 km di distanza a Roma, ci siamo ...

Inter - a tutto Politano : “se non avessi fatto il calciatore oggi sarei un meccanico. De Laurentiis? Mi ha ferito” : Il giocatore dell’Inter ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia nerazzurra, soffermandosi anche su un retroscena relativo al Napoli Venticinque partite giocate su venticinque, sempre impiegato da Luciano Spalletti che lo considera uno degli insostituibili. Matteo Politano è senza dubbio uno dei pilastri della nuova Inter, decisa a conquistare uno dei trofei in palio in questa stagione. LaPresse – Spada L’esterno ex ...

Cambia tutto nella Sala Stampa Vaticana. Escono Burke e Ovejero - ad Interim Gisotti : Papa Francesco ha accettato la rinuncia del direttore e del vice direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Greg Burke e Paloma García Ovejero, e ha nominato direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede Alessandro Gisotti, finora coordinatore dei Social Media del Dicastero per la Comunicazione. Lo rende noto il Bollettino della Sala Stampa Vaticana.Una nuova rivoluzione nella comunicazione del Vaticano dopo le nomine ...