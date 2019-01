Inter-Sassuolo | 10mila bambini a San Siro

Inter - a San Siro con il Sassuolo oltre 10mila bambini : Diecimila bambini in risposta alla discriminazione e alla violenza negli stadi. È questa l'iniziativa portata avanti dall'Inter che, dopo gli episodi accaduti nella partita contro il Napoli dello ...

Inter-Sassuolo streaming live - ecco dove e come vedere il match : Inter Sassuolo streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Inter Sassuolo live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Inter-Sassuolo sarà trasmessa su Dazn e dunque, potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Dazn e dispositivi compatibili, […] L'articolo Inter-Sassuolo streaming live, ecco dove e come vedere il ...

Inter - Keita ko : distrazione muscolare - salta Sassuolo e Torino : Dopo aver agevolmente battuto il Benevento agli ottavi di finale di Coppa Italia ed aver conquistato il pass per i quarti di finale della competizione, per l' Inter non arrivano buone notizie in vista ...

Biglietti Inter-Sassuolo - partita a porte chiuse il 19 gennaio. Come ottenere i rimborsi : Sabato 19 gennaio (ore 20.30) si giocherà Inter-Sassuolo, match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Il campionato torna finalmente protagonista dopo la sosta invernale, si riparte con il primo turno del girone di ritorno e si inizia a fare subito sul serio: i nerazzurri, che occupano il terzo posto in classifica e che sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, scenderanno in campo a San Siro per ...

Icardi - rinnovo e Sassuolo : la settimana 'non banale' del capitano dell'Inter : Una settimana diversa. Oltre ai soliti gol e alle solite storie su instagram con viaggio a Roma per impegni extracalcio, Icardi aspetta il primo incontro della sua moglie agente Wanda Nara con la ...

Napoli-Sassuolo - Ancelotti : 'Razzismo? Interrompere le partite sarebbe un segnale forte. Per Allan nessuna offerta' : Milik nel primo tempo, Fabian Ruiz nel secondo. Il Napoli archivia la pratica Sassuolo e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà il Milan. Una partita dal sapore particolare per Carlo ...

Napoli-Sassuolo 2-0. Passano anche Inter e Fiorentina : Il Napoli elimina il Sassuolo. L'Inter liquida il Benevento 6-2, con doppiette di Lautaro Martinez e Candreva. - Procede il turno di Coppa Italia, in attesa della super coppa italiana mercoledì a ...

Serie A - Inter-Sassuolo aperta ai bambini : c'è l'ok della Figc : MILANO - La sfida tra Inter e Sassuolo non sarà interamente a porte chiuse: la società nerazzurra ha ricevuto l'ok dalla Figc all'apertura a bambini e ragazzi del primo anello di San Siro. Dopo la ...

