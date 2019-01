calcioweb.eu

: #Tottenham, il difensore #Aurier arrestato per presunta aggressione - CalcioWeb : #Tottenham, il difensore #Aurier arrestato per presunta aggressione - CORNERNEWS24 : #Calcio - Samp: Andersen, spero imitare Skriniar Il difensore piace molto all'Inter e al Tottenham -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Weekend particolare per ilSergesecondo quanto riporta la stampa britannica. Nel dettaglio il calciatore delsarebbe statonella tarda serata di sabato per unaai danni della compagna, Hencha Voigt. I vicini di casa avrebbero chiamato la Polizia, preoccupati dalle voci e dai rumori che provenivano dall’abitazione, immediato l’arresto del calciatore ma successivamenteè stato rilasciato. Ilnon è sceso in campo nel match contro il Manchester United proprio in seguito all’episodio.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articolo, ilperCalcioWeb.