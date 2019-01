Roma | rinnovo a un passo per due baby talenti

Calciomercato - Roma-Zaniolo : primi contatti per il rinnovo : Alla Roma è arrivato la scorsa estate dall'Inter nell'ambito dell'operazione Nainggolan: pochi mesi di apprendistato nella nuova realtà, a Nicolò Zaniolo è bastato davvero poco per mostrare qualità ...

Calciomercato Roma - assalto del Real Madrid su Zaniolo : Monchi però studia il rinnovo : Il club spagnolo stregato dal giovane giocatore della Roma, che dal canto suo però lavora con l’agente di Zaniolo per il rinnovo Arrivato come pedina di scambio nell’ambito dell’affare Nainggolan con l’Inter, Nicolò Zaniolo si sta adesso piano piano prendendo le luci dei riflettori a suon di gol e super prestazioni. Bellissima la sua prima rete in Serie A, Realizzata contro il Sassuolo in perfetto stile… ...

Calciomercato Roma - incontro per Kabak. Si lavora al rinnovo di Zaniolo - seguito dal Real Madrid : Un anno e mezzo dopo l'arrivo di Cengiz Ünder, la Roma guarda nuovamente in Turchia. Monchi ha puntato infatti un altro giovane di talento per il futuro dei giallorossi. Si tratta di Ozan Kabak, ...

Roma - tutto fermo per il rinnovo di El Shaarawy : la situazione : Secondo La Gazzetta dello Sport , è tutto fermo per il rinnovo di contratto di Stephan El Shaarawy , che ha un accordo con i giallorossi in scadenza nel giugno 2020. Le trattative iniziate dal suo fratello-manager qualche ...

Calciomercato Roma / Ultime notizie - Daniele De Rossi a un passo dal rinnovo per l'anno prossimo : Calciomercato Roma, Ultime notizie 2 gennaio: Cengiz Under al centro dell'attenzione a causa dei 60 milioni offerti dall'Arsenal, De Rossi invece…

Sassuolo - rinnovo fino al 2022 per Duncan. Roma e Inter... : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Alfred Duncan ha rinnovato fino al 2022 con il Sassuolo. In estate lo avevano cercato Valencia e Inter mentre per l'estate lo segue la Roma. Intanto Squinzi lo blinda...

Roma - il ds Monchi ed il rinnovo di Under : “non è il momento giusto - deve lavorare” : Roma, il ds Monchi ha glissato in merito all’ipotesi di rinnovo per Under, il turco sta continuando a migliorare, ma ancora non è il momento di prolungare il contratto “Il rinnovo di Under? Ancora no, non abbiamo ancora deciso di fare niente. È vero che è un ragazzo che, dopo il suo arrivo, sta crescendo, ma credo che non sia il momento. È il momento che lui continui in questa crescita, lasciarlo lavorare tranquillo, e quello ...

Di Fra fa la conta per Udine e Schick va verso la conferma. Roma-Under - prove di rinnovo : ... 'Gli incontri tra il Comune e il proponente vanno avanti - dichiara l'assessore allo Sport della Capitale - . La macchina sta andando avanti insieme a chi si occupa di urbanistica, lavori pubblici e ...

Roma - rinnovo per De Rossi : Nel nuovo accordo ci sarebbe, secondo il Corriere dello Sport, la promessa di 'consegnare' a De Rossi la panchina della formazione Primavera giallorossa, attualmente allenata proprio dal padre del ...