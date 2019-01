repubblica

: Riforma anticasta, la protesta degli intellettuali all'estero: 'Violato diritto di cittadinanza' [news aggiornata a… - repubblica : Riforma anticasta, la protesta degli intellettuali all'estero: 'Violato diritto di cittadinanza' [news aggiornata a… - TeneraValse : Riforma anticasta, la protesta degli intellettuali all'estero: 'Violato diritto di cittadinanza' - aaquilas : RT @repubblica: Riforma anticasta, la protesta degli intellettuali all'estero: 'Violato diritto di cittadinanza' [news aggiornata alle 03:2… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Eccellenze italiane che vogliono fare sentire la loro voce, arricchita dalle tante esperienze in giro per il mondo'. I sottoscrittori della petizione, in sostanza, sono fortemente contrari perché ...