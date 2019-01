Paolo Brosio scatenato all' Isola dei Famosi

Paolo Brosio fa una dichiarazione choc prima de L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Paolo Brosio fa una clamorosa rivelazione Giovedì 24 Gennaio inizierà una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. E tra i naufraghi che faranno parte del reality ci sarà anche il giornalista Paolo Brosio. Proprio quest’ultimo ha rilasciato poco fa un’intervista al programma di Radio Due, I Lunatici. In questa circostanza ha parlato della sua vita privata, della religione e della sua imminente partecipazione al ...

L’Isola dei Famosi 2019 – Paolo Brosio “fatto di ciccia” : “se passa Taylor Mega mentre prego il rosario…” : Paolo Brosio a Rai Radio2: le parole del concorrente de L’Isola dei Famosi 2019 alla vigilia della partenza per l’Honduras Paolo Brosio è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Brosio è pronto a partecipare all’Isola dei Famosi: “Preferirei esser già lì, ...

Isola dei Famosi – “Paolo Brosio pronto ad evangelizzare il reality” : parola di Emilio Fede : Emilio Fede a Rai Radio2 parla dell’esperienza di Paolo Brosio a L’Isola dei Famosi 14, le parole dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. L’ex direttore del Tg4 ha parlato di Cesare Battisti: “all’uomo dico Dio ...

Paolo Brosio naufrago all'Isola. Vent'anni fa Quelli che il calcio aveva previsto tutto : Paolo Brosio costretto ad accendere il fuoco su un'isola deserta? Gli spettatori potranno vederlo dal 24 gennaio nella nuova edizione de L’Isola dei famosi, ma un’anticipazione di tutto ciò era già stata fornita da Quelli che il calcio, esattamente vent’anni fa.Era il 14 marzo 1999 e Fabio Fazio, allora conduttore del programma domenicale di Raidue, spedì il suo inviato di punta in una spiaggia della Sardegna. Qui venne allestito il set ...

