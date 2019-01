Milan | Gattuso | ' Arbitraggio | certe cose non le capisco Ultima di Higuain? Vedremo'

Juve-Milan - Gattuso furioso : le decisioni arbitrali ed il caso Higuain : Rino Gattuso amareggiato ai microfoni di Rai Sport dopo la finale di Supercoppa. “Higuain? Ieri aveva 38,5 di febbre. Ho fatto di tutto per recuperarlo. Se è stata l’ultima partita col Milan? Non lo so, non posso rispondere, ho altri 25 giocatori a cui pensare, ora mi brucia tutto per come è andata la partita. Sembra una barzelletta ma è vero, oggi quando è venuto il principe a salutarci non ho voluto io che ci fosse perché ...

Supercoppa Italiana – Dalla delusione per il ko del Milan al ‘giallo Higuain’ - Gattuso rivela : “ecco perchè non c’era nella foto col principe” : Gattuso commenta il ko del Milan di questo pomeriggio contro la Juventus a Gedda: la delusione dell’allenatore rossonero dopo la sconfitta nella Supercoppa Italiana La Juventus alza al cielo per l’8ª volta il trofeo della Supercoppa Italiana: la squadra bianconera ha battuto questa sera a Gedda il Milan di Gattuso, grazie ad una rete di Cristiano Ronaldo. Non sono mancati gli episodi che hanno creato un po’ di polemica e ...

Stasera finale Supercoppa Juve-Milan a Gedda. Allegri non si fida. Gattuso : qui grande accoglienza : Giudizi sulla politica non ne faccio, siamo stati accolti bene e spero che il popolo saudita si ricordi a lungo di questa Supercoppa...". Gattuso, Arabia? 10 e lode per accoglienza "Siamo due ...

Zambrotta : "Juve - Dybala decisivo. Milan - basta critiche a Gattuso" : Due conquistate a Torino e una a Milano, anche lui a zonzo per il mondo: Libia, Stati Uniti, proprio a spese dei rossoneri,, Cina. L'album dei ricordi è spesso così ma ora a chiamare è la sfida di ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : le scelte di Allegri e Gattuso - le probabili formazioni : Supercoppa Italiana, Juventus-Milan: domani le due squadre si affronteranno a Gedda per il primo titolo stagionale Supercoppa Italiana, domani sarà il giorno di Juventus-Milan. Le due squadre si affronteranno in quel di Gedda per il primo trofeo stagionale. Dopo le tante polemiche per la disputa della gara in Arabia Saudita, le parole lasceranno spazio ai fatti, domani sapremo chi avrà la meglio nell’incontro tra due delle big ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan. Allegri : “Umiltà importante - ballottaggio Douglas-Costa Bernardeschi”. Gattuso : “Gioca Higuain” : Conferenza stampa della vigilia a Jeddah (Arabia Saudita) dove domani si giocherà la Supercoppa Italiana. Juventus e Milan sono pronte a scendere in campo per contendersi il primo trofeo della stagione, una delle grandi classiche del calcio italiano si preannuncia particolarmente avvincente e le due squadre andranno a caccia del trionfo. I bianconeri, imbattuti in campionato, sembrati partire con i favori del pronostico ma i rossoneri ...

Juventus-Milan - la conferenza di Gattuso e Romagnoli live alla vigilia della Supercoppa : live 19:18 15 gen DOMANDA A Gattuso - Saresti contento di ottenere in Supercoppa il primo successo da allenatore? Non riesco a fare questi calcoli da quando sono in panchina. Da cinque anni cerco di ...