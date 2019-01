F1 | il Mondiale 2019 è già iniziato | battaglia tra Ferrari | Mercedes e Red Bull Tra

MotoGP - Mondiale 2019 : Ducati - serve l’ultimo step per poter impensierire Marc Marquez. Andrea Dovizioso ci crede : Mancano solo due giorni al momento della presentazione ufficiale della Ducati in vista del Mondiale MotoGP 2019, che si svolgerà nella località svizzera di Neuchatel a partire dalle ore 18.00 di venerdì 18 gennaio. La scuderia di Borgo Panigale è pronta ad affrontare una stagione fondamentale, in cui sarà chiamata a completare un processo di crescita esponenziale condotto magistralmente dal direttore generale Gigi Dall’Igna ma non ancora ...

Calendario MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv delle 19 gare del Mondiale e dei test : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019. Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di Spagna (a Jerez de la Frontera) e Francia (a Le Mans). A giugno il Calendario non presenta novità con il Mugello programmato per il weekend del 2 giugno, ...

Calendario MotoGP 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Buon inizio di 2019 a tutti gli appassionati della MotoGP! Anche se siamo solamente al primo giorno del nuovo anno, sappiate che il Motomondiale è più vicino di quanto possiate credere. La prima azione in pista, infatti, la vivremo tra il 6 ed 8 febbraio con i test di Sepang in Malesia, tra poco più di un mese, mentre il campionato del mondo scatterà nel weekend del 10 marzo con il consueto esordio nel deserto di Losail in Qatar. Si annunciano ...

Calendario F1 2019 : date e programma del Mondiale. Orari tv di prove libere - qualifiche e gare : Il 2018 ci sta per salutare e le squadre del Mondiale di Formula Uno stanno lavorando alacremente per arrivare all’avvio della prossima stagione nel migliore dei modi. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia ...

Rally - Mondiale 2019 : il calendario e le date di tutte le tappe. Il programma completo : Il Mondiale Rally 2019 prevede 13 prove che si disputeranno da gennaio a novembre. Stagione davvero molto lunga per i fuoristrada pronti a darsi battaglia nel corso di una stagione che si preannuncia molto avvincente e appassionante con tanti piloti in grado di lottare per il titolo iridato come si è visto nell’ultima annata. L’esordio, come ormai da tradizione, sarà a Montecarlo dal 24 al 27 gennaio poi si andrà al Nord per il ...

Calendario Mondiale F1 2019 : tutte le date e gli orari d’inizio dei Gran Premi : La FIA ha ufficialmente comunicato gli orari d’inizio dei Gran Premi del Mondiale F1 2019. Non ci sono state variazioni significative rispetto alla passata stagione, la prossima rassegna iridata prevede 21 gare e il semaforo si accenderà alle ore 15.10 per quanto riguarda gli appuntamenti europei, confermato dunque lo slittamento rispetto alle ore 14.00 a cui eravamo abituati fino al 2017. Di seguito il Calendario completo del Mondiale F1 ...

F1 - il Mondiale 2019 scatta in Australia il 17 marzo : ecco gli orari di tutti i Gran Premi : Sono stati resi noti gli orari di tutti i Gran Premi del calendario 2019 di Formula 1, si comincia in Australia il 17 marzo La lista è stata ufficializzata, così come gli orari di tutti i Gran Premi che caratterizzeranno il Mondiale 2019 di Formula 1. Confermato il ritardo di dieci minuti dallo scoccare dell’ora introdotto nel 2018 per motivi pubblicitari, la novità è che riguarderà anche le gare extra-europee inizialmente escluse da ...

A Cosmoprof 2019 il Campionato Mondiale della Barberia : attesi 5.000 barbieri da tutto il mondo : A Cosmoprof 2019 si terrà la 3^ edizione dell’UBS, il Campionato Mondiale della Barberia: l’appuntamento si terrà il 17 e i 18 marzo prossimi a Bologna Bologna, 10 gennaio 2019 – Sta per ritornare il Campionato Mondiale della Barberia, che si terrà il 17 e 18 marzo prossimi a Bologna, in occasione del Cosmoprof 2019, [...]

Mick Schumacher - futuro in Ferrari : il figlio di Michael in F1 per i test del Mondiale 2019? : Che prima o poi questi due nomi dal grande fascino sarebbero stati accostati, su quello non c'erano tanti dubbi. Ma che potesse succedere così presto, questa sì che è una vera sorpresa. Schumacher, ...

Da gennaio 2019 il Programma alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha sospeso gli aiuti a 27.000 palestinesi : Da gennaio 2019 il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) ha sospeso gli aiuti a 27.000 palestinesi in Cisgiordania e ha dovuto ridurre del 20 per cento gli aiuti ad altre 165.000 persone, di cui 110.000 a Gaza. La