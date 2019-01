F1 - Fernando Alonso | ' 18 anni di Formula 1 tolgono tempo a famiglia | amici e tempo

F1 - senza Fernando Alonso si attende un calo di interesse del 40% in Spagna : No Fernando Alonso? No party, almeno per quanto riguarda la Spagna. Il sondaggio realizzato dall’edizione online di Marca, infatti, parla chiaro. Ben il 40% degli interpellati ha ammesso che non seguirà più la Formula Uno con lo stesso interesse nella prossima annata. Un dato eclatante, certo, ma non sorprendente. La Nazione iberica, infatti, non vanta una tradizione incredibile nella massima categoria del motorsport, come potrebbe essere ...

La Toyota sta lavorando al progetto Dakar con Fernando Alonso : La fame di corse e di vittorie di Fernando Alonso, come è chiaro a tutti, non si è esaurita con il ritiro dalla Formula Uno. Lo spagnolo, due volte campione del mondo nel 2005 e nel 2006, sta tentando la via che porta alla “Tripla Corona” (il riconoscimento per il pilota capace di vincere il GP di Monaco, la 500 Miglia di Indianapolis e le 24 Ore di Le Mans). Avendo ottenuto i successi nel Principato e nella celebre corsa francese, ...

Nuova sfida per Fernando Alonso - spunta l’ipotesi Dakar : in cantiere un test con la Toyota : La Toyota avrebbe in mente di organizzare un test per Fernando Alonso, facendogli provare il pick-up di Nasser Al Attiyah Fernando Alonso non ha intenzione di fermarsi e, dopo la 24 Ore di Daytona, potrebbe addirittura svolgere un test con la Toyota in vista di una possibile partecipazione futura alla Dakar. La Casa giapponese ha in mente di far salire l’asturiano sul pick-up con cui Nasser Al Attiyah sta partecipando al più famoso ...

Auto – 24 Ore di Daytona - Fernando Alonso affila gli artigli : “la squadra è forte - ma in queste corse potrebbe non bastare” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo la Roar Before Daytona 24, tradizionale tre giorni di test collettivi che precede la corsa vera e propria Il week-end del 26 e 27 gennaio si avvicina, Fernando Alonso si prepara alla tradizionale 24 Ore di Daytona, appuntamento importante del calendario 2019 dello spagnolo. Photo4/LaPresse La Roar Before Daytona 24 si è conclusa in maniera positiva per l’asturiano, che tuttavia non ha intenzione di ...

Dakar 2020 - Fernando Alonso lancia la sfida con la Toyota! Piano già definito : 5 rally di preparazione per puntare alla vittoria : Fernando Alonso. com’è noto, ha lasciato la Formula Uno, ma non ha certo intenzione di dire “addio” al mondo delle corse, anzi. Dopo le partecipazioni a 500 Miglia di Indianapolis, 24 Ore di Daytona e 24 di Le Mans, il campione spagnolo ha in serbo una nuova grande avventura: puntare alla partecipazione della Dakar 2020. Un progetto affascinante ed ambizioso, per un pilota che si nutre delle sfide per non farsi mai mancare la ...

Fernando Alonso pronto a gareggiare nella 24 Ore di Daytona : “Punto alla vittoria!” : Fernando Alonso ha detto addio alla F1 ma la sua voglia di competere non si è di certo affievolita. Lo spagnolo è infatti impegnato nelle sessioni di test in vista della 24 Ore di Daytona, in programma il 26-27 gennaio, al volante della Cadillac DPi-V.R, che disputerà insieme all’americano Jordan Taylor, all’olandese Renger van der Zande e al giapponese Kamui Kobayashi. Il più veloce della seconda sessione di prove tenutasi in queste ...

Fernando Alonso loda Michael Schumacher : “E’ stato il rivale più grande che ho incontrato in pista” : Fernando Alonso fa parte, almeno per il momento, dell’album dei ricordi del Circus della Formula Uno e, ripensando a ciò che è stato, il due volte campione del mondo può tracciare un bilancio di quanto fatto in pista. In questo senso lo spagnolo ha chiaramente indicato in Michael Schumacher il rivale più qualificato contro cui si è trovato a confrontarsi. Un duello a cui gli appassionati hanno potuto assistere nel Mondiale 2006 con il ...

Il capodanno di Fernando Alonso - il messaggio di auguri ai fan e la dichiarazione d’amore alla sua Linda : Fernando Alonso ed il suo sereno capodanno accanto alla fidanzata Linda Morselli: il messaggio d’auguri ai fan dell’ex pilota di Formula Uno “Un felice anno a tutti! Un 2019 pieno di serenità a tutti, la mia è @laLindaa “. Con questo messaggio di auguri ai fan, Fernando Alonso festeggia sui social il capodanno accanto alla sua bellissima fidanzata Linda Morselli. L’ex pilota di Formula Uno, abbracciato alla ...

F1 – Anche Fernando Alonso si prende gioco dei suoi fan : burla con… frecciatina [VIDEO] : Fernando Alonso si diverte nel Dia de Santos Inocentes: lo scherzo dell’ex pilota spagnolo di F1 sui social Il “Dia de Santos Inocentes” ha ingannato tantissime persone, oggi, in particolar modo sui social: in Spagna oggi si celebra l’equivalente del nostro “Pesce d’Aprile”, quindi tanti personaggi famosi, da quelli del mondo dello spettacolo a quelli dello sport, si sono divertiti a prendersi gioco di tutti i ...

Fernando Alonso alla Dakar 2020? Una possibilità non troppo utopistica : Prima la Formula 1, poi le 24 ore, ora addirittura una piccola possibilità di andare a guidare i rally, nella corsa fuoristrada più famosa al mondo: la Dakar. Fernando Alonso, nonostante l’addio alle monoposto, continua a far parlar di se e punta in grande verso il futuro. Negli ultimi giorni in Spagna è trapelata un’idea, non troppo utopistica, di correre la Dakar nel 2020 per l’iberico. Queste le parole a Marca di Etienne ...

Fernando Alonso proverà ad aprile la vettura con cui correrà la 500 Miglia di Indianapolis : Si svolgerà ad aprile il primo test di Fernando Alonso sulla vettura con cui ripeterà l’esperienza della 500 Miglia di Indianapolis, già tentata nel 2017 e chiusa per rottura del motore della sua McLaren Honda del team Andretti. Parlando al sito Crash.net (ripreso da Marca), l’amministratore delegato della McLaren Zak Brown ha dichiarato: “Credo che saremo in pista per la prima volta all’inizio di aprile, e poi comincerà ...

F1 - colpo di scena in casa McLaren : Fernando Alonso potrebbe tornare presto in pista : Il CEO della McLaren ha reso noto come Fernando Alonso potrebbe entrare nuovamente nell’abitacolo della monoposto McLaren di Formula 1 colpo di scena in casa McLaren, Fernando Alonso infatti potrebbe essere il primo a guidare la MCL34 in occasione dei test di Barcellona. Dopo aver dato l’addio al circus al termine della scorsa stagione, lo spagnolo avrebbe già l’opportunità di rientrarci, dando un primo feedback sulla ...