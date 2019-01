Secondo l' avvocato Battisti sta bene

agi

(Di martedì 15 gennaio 2019) Ha lasciato il carcere di Massama qualche minuto dopo le 14,30 l'Davide Steccanella, il legale di Cesare, l'ex terrorista arrestato due giorni fa in Bolivia, subito estradato in italia, e da ieri rinchiuso nell'istituto di pena oristanese, dove dovrà scontare l'ergastolo. Il colloquio col suo assistito è durato poco più di un'ora.Ai cronisti che gli chiedevano come avesse trovato Cesare, il legale si è limitato a rispondere con poche parole: "Fisicamente. Come uno che ha avuto ieri una giornata pesante". Il colloquio con Cesareè stato il primo per l'Steccanella che in passato non lo aveva mai incontrato. Lasciando il carcere il legale ha espresso contrarietà per quello che ha indicato come lo "show mediatico" che ...