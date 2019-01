Roma | ragazzo di 15 anni muore per una meningite Profilassi per amici e parenti

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 gennaio 2019) Aveva solo 15e non era vaccinato. Un, studente dell’Istituto alberghiero Amerigo Vespucci a, è morto la notte del 14 gennaio, nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I per una. Era stato ricoverato la mattina dello stesso giorno. La notizia arriva direttamente dall’assessorato alla Sanità della Regione Lazio che ha subito attivato le procedure diper ie glidel giovane.“Ai familiari dello studente e all’intera comunità scolastica rivolgo la mia vicinanza e il mio cordoglio. In momenti così dolorosi è importante restare uniti”, scrive su Facebook il ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ricordando anche l’importanza di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per la“Le cause del decesso sono ...