In Afghanistan un sosia del premier canadese Trudeau

Il cantante e il premier canadese - spopola in Afghanistan il sosia di Justin Trudeau : Lui si chiama Abdul Salam Maftoon ma ormai è famoso in tutto il mondo come il Justin Trudeau afgano, grazie alla incredibile somiglianza con il primo ministro canadese che lo ha trasformato in una vera e propria celebrità. Maftoon ha 29 anni e sbarca il lunario in Afghanistan facendo il cantante nei matrimoni. Non aveva nemmeno mai sentito parlare del suo celebre alter-ego fino a quando un giudice del popolare show televisivo Afghan Star, al ...