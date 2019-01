Il Parlamento britannico ha bocciato l’accordo su Brexit

Brexit - il Parlamento britannico boccia l’accordo : Il Parlamento britannico ha bocciato l’accordo con la Ue su Brexit. I no sono stati 432, i sì 202. La più grande differenza nella storia della Gran Bretagna. ...

Il voto del Parlamento britannico su Brexit - in diretta : Il futuro dell'accordo raggiunto da Theresa May con l'Unione Europea sarà deciso questa sera: secondo quasi tutti i commentatori verrà bocciato

Brexit - il giorno della verità : il Parlamento britannico vota su Accordo con Ue. La May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

Brexit - il giorno della verità : Parlamento britannico vota su Accordo con Ue. May sulla graticola : Approvazione dell'Accordo di ritiro dall'Ue ("deal"), oppure bocciatura dell'Accordo ("no deal"). In quest'ultimo caso, rischio di una "Brexit dura", disordinata e probabilmente catastrofica. Per evitare questo rischio, potrebbe esserci un nuovo voto di Westiminster su un testo emendato entro pochi giorni ("deal"); oppure, la caduta del governo e poi un nuovo governo o elezioni anticipate, con la richiesta ai ai Ventisette di una proroga dei ...

A 24 ore dalla decisione del Parlamento britannico - la Brexit è diventata un thriller : ... perché, va sottolineato, sono aumentate da parte delle istituzioni e non solo, le preoccupazioni legate all'approvazione che ricadrebbero pesantemente su tutta l'economia britannica, con conseguenze ...

Il governo britannico ha perso un altro voto su Brexit in Parlamento : Martedì sera il governo britannico ha perso un altro voto su Brexit in Parlamento, perché 20 parlamentari Conservatori hanno votato con l’opposizione, contravvenendo agli ordini di partito. Il voto riguardava un emendamento presentato dai Laburisti che – in caso di

Il voto su Brexit al Parlamento britannico si terrà il 15 gennaio : Secondo BBC, che cita fonti vicino al governo britannico, il voto dei parlamentari britannici su Brexit si terrà il 15 gennaio. Il voto era stato rimandato il mese scorso dalla prima ministra Theresa May per paura che il suo accordo –

Che succede se il Parlamento britannico boccia l’accordo sulla Brexit? : Theresa May firma l’Articolo 50 a Londra, 2017 (foto: Getty Images) Due anni dopo un referendum epocale che ha sancito la separazione del Regno Unito dal resto dell’Unione europea, il momento del divorzio ufficiale si avvicina sempre di più. Ma il paese si ritrova lacerato e confuso come non mai, con Bruxelles che ha fatto quadrato e offerto un accordo che agli inglesi non piace, il primo ministro Theresa May che sta incassando una batosta ...

Il Parlamento britannico ha diffuso 250 pagine di documenti interni di Facebook : Mostrano che Facebook permise ad alcune società – come Airbnb e Netflix – di avere un accesso privilegiato ad alcuni dati degli utenti, impedendolo invece ai suoi concorrenti

L’accordo su Brexit ha sempre meno possibilità di passare al Parlamento britannico : Il parere dell'avvocato del governo britannico sul "backstop", diffuso contro il parere dello stesso governo, ha confermato i timori delle fazioni contrarie all'accordo