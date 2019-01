Davide contro Golia o Fabbiano-Opelka | il testacoda del tennis

Una sfida da “ Davide contro Golia” : dove vedere Roma-Virtus Entella in Tv : E' una sfida particolare quella che chiude gli ottavi di Coppa Italia: all'Olimpico la Roma ospita la Virtus Entella L'articolo Una sfida da “Davide contro Golia”: dove vedere Roma-Virtus Entella in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PierDavide Carone sbotta contro Claudio Baglioni per l'esclusione a Sanremo : 'Sono deluso' : Nelle scorse settimane sono stati svelati i nomi ufficiali dei Big che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo 2019 che, per il secondo anno consecutivo, vede Claudio Baglioni nel ruolo di direttore artistico. Come da tradizione, il cantautore non ha potuto avallare le numerose candidature che sono giunte in questi mesi e, di conseguenza, alcuni artisti sono stati esclusi dalla competizione canora. Tra questi c'è Pierdavide Carone, ...