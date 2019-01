VIDEO Nadal-Duckworth Highlights Australian Open | lo spagnolo domina e vola al secondo

oasport

: RT @Stefano32847521: Il mare è un antico idioma che non riesco a decifrare. Borges - Robin_Nadal : RT @Stefano32847521: Il mare è un antico idioma che non riesco a decifrare. Borges - Robin_Nadal : RT @S_Galimberti: Chi non riesce a fare luce è pregato di non fare ombra. -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Rafaelha sconfitto l’per 6-4, 6-3, 7-5 e si è qualificato alturno degli, primo Slam della stagione di tennis. Lonon ha avuto particolari problemi contro il padrone di casa e ha dettato legge sul cemento di Melbourne, ora è atteso da incontri ben più probanti. Di seguito ilcon glidiClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock