Smartphone pieghevole Samsung presentato il 20 febbraio Evento Unpacked | cartelloni

Samsung svelerà lo Smartphone pieghevole il 20 febbraio a San Francisco : Se le indiscrezioni e le anticipazioni sullo smartphone pieghevole di Samsung vi hanno incuriosito, segnatevi sul calendario la data del 20 febbraio. Sarà quel giorno, a San Francisco, in California, che il colosso sud coreano svelerà una versione completamente funzionante di un dispositivo con schermo pieghevole. L’occasione sarà l’evento evento Unpacked 2019 che era già in programma. Ricordiamo che a novembre 2018 Samsung ha ...

Vera e propria presentazione dello Smartphone pieghevole Samsung il 20 febbraio? Affissioni parigine sotto esame : Lo smartphone pieghevole Samsung, alla fin fine, farà capolino il 20 febbraio con una presentazione affiancata a quella della nuova serie Samsung Galaxy S10? Il produttore potrebbe stupire tutti con l'ultima mossa a sorpresa: nel momento in cui è stata ufficializzata la data del lancio del successore del Galaxy S9, alcune indiscrezioni avevano fatto riferimento pure ad una nuova anteprima dedicata allo smartphone ancora più innovativo. Altro ...

Winner è il nome in codice dello Smartphone pieghevole Samsung : ecco i nuovi rumor : Il 2019 sembrerebbe essere l’anno degli smartphone pieghevoli: Samsung, pronta a tagliare il traguardo per prima, è pronta a lanciare ufficialmente il primo […] L'articolo Winner è il nome in codice dello smartphone pieghevole Samsung: ecco i nuovi rumor proviene da TuttoAndroid.

Il Galaxy S10 arriva a febbraio. E lo Smartphone pieghevole? : Data confermata: il Samsung Galaxy S10 – come da indiscrezioni - sarà lanciato il 20 febbraio. A ridosso del Mobile World Congress di Barcellona (al via il 25 febbraio), anche se con un po' di anticipo in più rispetto al consueto. Precedere l'apertura ufficiale della fiera permette ai produttori raccogliere tutta la visibilità che l'evento garantisce. Samsung però ha preferito isolarsi anche ...

Samsung - lo Smartphone pieghevole sarà presentato il 20 febbraio/ Evento Unpacked : lancio assieme a Galaxy S10 : Samsung, lo smartphone pieghevole sarà presentato il 20 febbraio: il colosso coreano presenterà un modello funzionante all'Evento Unpacked 2019

Potrebbe spezzarsi lo Smartphone pieghevole Samsung? Le ultime : Non sembra ancora essere del tutto pronto il primo smartphone pieghevole Samsung, conosciuto anche come Galaxy X o F(oldable). Nel corso del CES 2019 di Las Vegas, ci sarebbe stato un altro incontro per la discussione di questo specifico prodotto, a margine della quale è emerso che il dispositivo, se completamente piegato, rischia la rottura. Per scongiurare questa possibilità,la società asiatica starebbe cercando una soluzione che permetta un ...

FlexPai Royole : al CES il primo Smartphone pieghevole e non è Samsung : Al CES 2019 è stato presentato il primo smartphone pieghevole al mondo e non è un dispositivo Samsung. FlexPai Royole è dotato di uno schermo da 7,8 pollici quando aperto e utilizzato come tablet, mentre [...]L'articolo FlexPai Royole: al CES il primo smartphone pieghevole e non è Samsung è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Nuovi flagship LG e Xiaomi al MWC 2019 - 5G per ZTE e nuova apparizione dello Smartphone pieghevole Samsung : Al CES 2019 Samsung mostra nuovamente il suo smartphone pieghevole ai suoi clienti. LG e Xiaomi sono pronte a sfidarsi al MWC 2019 e ZTE pensa al 5G. L'articolo Nuovi flagship LG e Xiaomi al MWC 2019, 5G per ZTE e nuova apparizione dello smartphone pieghevole Samsung proviene da TuttoAndroid.

Nuova sbirciatina allo Smartphone pieghevole Samsung al CES 2019 : la volta buona? : Lo smartphone pieghevole Samsung è di scena al CES 2019, non certo in un evento pubblico ma piuttosto in qualche meeting privato o comunque destinato a pochi eletti, in una sorta di anteprima della tecnologia che verrà, pensata per partner, produttori di cover e accessori e pochi altri. La notizia giunge dalla fonte asiatica TheInvestor: il device rivoluzionario sarebbe già stato mostrato, lasciando senza parole non pochi spettatori hi-tech: ...

CES 2019 - Royole svela il primo Smartphone pieghevole in commercio : 08/01/2019 Scienza e tecnologia FlexPai è il primo smartphone pieghevole al mondo, una combinazione di telefono cellulare e tablet smartphone e tablet in un unico device. Nel corso della conferenza stampa al ...

Un brevetto mostra il possibile aspetto dello Smartphone pieghevole di LG : Un brevetto, depositato pochi giorni fa da LG, ci mostra come potrebbe essere il primo smartphone pieghevole del produttore sud coreano. L'articolo Un brevetto mostra il possibile aspetto dello smartphone pieghevole di LG proviene da TuttoAndroid.

Incredibile Smartphone pieghevole Xiaomi : video lascia a bocca aperta : Vi aspettavate di vedere da subito uno smartphone pieghevole Xiaomi in uno stato avanzato di sviluppo? Noi francamente no, ma grazie al contributo offerto dal solito Evan Blass il video dimostrativo è sotto gli occhi di tutti. Come affermato dallo stesso leaker, non è possibile stabilire con sicurezza che si tratti di un filmato attendibile al 100%, ma è innegabile che quel prototipo funzioni con la MIUI 10. La clip si apre con quello che ...

In questo video dovrebbe esserci il fighissimo Smartphone pieghevole di Xiaomi : Un filmato mostra il presunto smartphone pieghevole di Xiaomi in tutto il suyo splendore, con due sezioni laterali che si piegano verso il retro. L'articolo In questo video dovrebbe esserci il fighissimo smartphone pieghevole di Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Guizzo fotocamera su Smartphone pieghevole Samsung : altre notizie : Oggi 3 gennaio torniamo a parlare del primo smartphone pieghevole Samsung, conosciuto come Galaxy F. Il dispositivo dovrebbe arrivare in Europa, e non c'è ragione di credere non ne venga commissionata la commercializzazione anche in Italia. Detto questo, stando a quanto riportato da SamMobile, il terminale dovrebbe presentare un comparto fotografico composto da tre fotocamere, com'è ormai tendenza comune dei vari OEM. L'azienda asiatica, del ...