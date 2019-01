Polonia | è morto il sindaco di Danzica accoltellato sul palco Il presidente Duda convoca

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Laè sotto shock dopo la morte deldi, Pawel Adamowicz, colpito da tre coltellate inferte da un 27enne durante una raccolta fondi di beneficenza. “Un delitto politico”, secondo l’editoriale della Gazeta Wyborcza, giornale d’opposizione. “Il gesto – si legge nel fondo del quotidiano polacco firmato da Jaroslaw Kurski – è nato nel clima d’odio che da tempo viene alimentato ine la cui responsabilità peserebbe gravemente su chi attualmente detiene il potere nel Paese”. “Il seme dell’odio prima o poi porta i suoi frutti”, ha scritto ancora. In serata in diverse città dellasono state organizzate marce spontanee contro la violenza. Ilpolacco Andrzejvuole promuovere per domani una marcia ufficiale “contro odio e violenza” e ha già annunciato una riunione con tutti ...