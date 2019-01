Il cast di The Big Bang Theory omaggia Chuck Lorre | le parole di Kaley Cuoco | “Vent’anni

Cosa aspettarsi da The 100 6 - dal cast alla data première italiana e il futuro della serie CW : The 100 6 è una delle serie più attese del 2019. La serie distopica in onda sul network CW tornerà con la sesta stagione solo ad aprile, e dalle poche anticipazioni trapelate online, si annuncia come l'inizio di un nuovo capitolo. Basato largamente sui romanzi di Kass Morgan, lo show di Jason Rothenberg ha da sempre una folta schiera di fan e rappresenta uno dei grandi successi del canale americano. La quinta stagione si era conclusa con ...

casting per il film 'Beyond The Omega' e per un video musicale a Roma : Sono attualmente aperti i Casting per il film dal titolo "Beyond The Omega", diretto da Mattia De Pascali, e per un video musicale da girare a Roma che dovrebbe avere come protagonista un cantante che prossimamente sarà in gara al Festival di Sanremo. Beyond The Omega Per la realizzazione della pellicola "Beyond The Omega" firmata dal regista Mattia De Pascali, la casa di produzione Baionetta Productions cerca diverse figure. Nello specifico, ...

The Burning Plain Il confine della solitudine è il film stasera in tv martedì 8 gennaio 2019 in onda in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:25. La pellicola diretta da Guillermo Arriaga, con Charlize Theron e Kim Basinger.

castlevania Requiem : Symphony of the Night & Rondo of Blood - recensione : Mentre tutto il mondo si è praticamente trasferito nel vecchio west, alcuni vecchi giocatori nostalgici si sono probabilmente accorti dell'uscita di Castlevania Requiem, coincisa "per puro caso" con l'arrivo su Netflix della seconda stagione della serie animata. Questa piccola collection firmata Konami è stata annunciata poco più di un mese fa, per la gioia di chi non vedeva l'ora di rigiocare quelli che ancora oggi sono considerati i due ...

Per i nostalgici degli anni '80 The Eternal castle è una vera manna dal cielo : Al di là dell'ovvia componente nostalgica che The Eternal Castle vuole suscitare nei giocatori, quel che abbiamo di fronte è la storia di un mondo apocalittico in cui un misterioso viaggiatore ...

Per i nostalgici degli anni '80 The Eternal castle è una vera manna dal cielo : Un'inequivocabile palette di colori viola e azzurro su sfondo nero appare nei primi frame del trailer di The Eternal Castle, ed è una combinazione che dice subito "anni '80" agli occhi del videogiocatore più navigato, che magari ha cominciato a scoprire questo medium dopo aver messo le mani sui primi PC DOS. Ed è proprio al DOS che questo titolo, sviluppato da Leonard Menchiari e Davide Vicin e distribuito da Playsaurus, vuol richiamarsi: il duo ...

The incredible Burt Wonderstone è il film stasera in tv giovedì 3 gennaio 2019 in onda in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:30. La regia è di Don Scardino. Il cast è composto da Steve Carell, Jim Carrey, Olivia Wilde, Steve Buscemi, James Gandolfini, Alan Arkin, Zachary

Nel cast di The Big Bang Theory 12 arrivano Kal Penn e Sean Astin per aiutare Amy e Sheldon : tutti i dettagli : arrivano due new entry nel cast di The Big Bang Theory 12. Nell'ultima stagione, Sheldon e Amy avranno un aiuto in più nella loro scoperta scientifica - la teoria della super asimmetria - e qualcosa ci dice che il dottor Cooper non sarà piacevolmente soddisfatto. La sitcom della CBS ha annunciato l'arrivo di Kal Penn (già visto di recente in Designated Survivor) e Sean Astin (il Bob di Stranger Things) nei ruoli rispettivamente del Dr. ...

The Last Knights è il film stasera in tv domenica 30 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rai 4. La regia è di Kazuaki Kiriya. Il cast è composto da Clive Owen, Morgan Freeman, Aksel Hennie. Il prode cavaliere Raiden è nominato erede

Saoirse Ronan si aggiunge al cast di The French Dispatch : L’attrice irlandese Saoirse Ronan si aggiunge al super cast del nuovo film di Wes Anderson: The French Dispatch. I due avevano già collaborato insieme nel film “The Grand Budapest Hotel” e l’attrice si unirà a questo film insieme a Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Jeffrey Wright e Timotheé Chalamet (con cui ha già lavorato in Lady Bird). Fino ad oggi non si sa molto del film, il sito web ...

Blues brothers Il mito continua è il film stasera in tv lunedì 24 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 00:45.

The game nessuna regola è il film stasera in tv sabato 22 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 a mezzanotte.

Anna and the King è il film stasera in tv venerdì 21 dicembre 2018 in onda in prima serata su Rai Movie.