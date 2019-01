Germania | l’estrema destra Afd propone ‘Dexit’ | la Brexit tedesca Weber Ppe | “Creano

ilfattoquotidiano

: RT @mgmaglie: Questo è un momento storico per la Grecia e l’Eurozona” dice il commissario Pierre Moscovici.Certo,come no! Potere d’acquisto… - LuigiCorradino : RT @mgmaglie: Questo è un momento storico per la Grecia e l’Eurozona” dice il commissario Pierre Moscovici.Certo,come no! Potere d’acquisto… - tuttouncasino : RT @mgmaglie: Questo è un momento storico per la Grecia e l’Eurozona” dice il commissario Pierre Moscovici.Certo,come no! Potere d’acquisto… - MakyCore : RT @mgmaglie: Questo è un momento storico per la Grecia e l’Eurozona” dice il commissario Pierre Moscovici.Certo,come no! Potere d’acquisto… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) A poche ore dal voto della Camera dei Comuni, anche in– e per la prima volta in assoluto – spunta l’idea di dire addio all’Europa. A proporre la Dexit – ‘Deutschland exit‘, sulla falsariga della– è Alternative fuer Deutschland, che ha formalizzato l’ipotesi con un ‘manifesto’ firmato dai suoi 500 delegati durante il congresso nei giorni scorsi a Riesa, in Sassonia. La stessa regione in cui negli ultimi mesi, con le proteste di Chemnitz, xenofobi e neonazi sono scesi in piazza contro gli immigrati. Per Afd la Dexit è l’estrema ratio nel caso in cui le istanze sovraniste non vengano soddisfatte. In testa al ‘manifesto’ – che non prevede una “data di scadenza” per la sua messa in atto – c’è l’abolizione del Parlamento europeo e l’uscita della ...