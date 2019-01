Doppio trionfo di Lady Gaga ai Critics’ Choice Awards 2019 con A Star Is Born e Shallow

optimaitalia

: Appuntamento per martedì 15 con le due manche alle 10 e alle 13. Intanto le gigantiste si allenano proprio a San Vi… - aquila1968 : Appuntamento per martedì 15 con le due manche alle 10 e alle 13. Intanto le gigantiste si allenano proprio a San Vi… - Brioschi_G : RT @FipLombardia: Doppio trionfo della Lombardia al Memorial Fabbri 2019. Successi per i maschi del 2004 e le ragazze del 2005 nelle finali… - gponedotcom : Il doppio volto della Honda tra Dakar e MotoGP: Nel Motomondiale la Casa dell’Ala Dorata è reduce dal quarto trionf… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019)A una settimana dalla vittoria dimezzata ai Golden Globes, arriva ildiai Critics', altra tappa verso gli Oscar di febbraio che saranno il vero banco di prova per l'osannato AIsdi Bradley Cooper.Se ai premi considerati anticipazioni degli Oscaraveva spuntato una vittoria solo percome miglior canzone originale, stavolta ai premi della Critiva ha vinto sia per il suo brano, diventato ormai una hit da primato in classifica, sia come miglior attrice protagonista per AIs, statuetta che ai Golden Globe ha mancato in favore di Glenn Close.Le due, in realtà, hanno vinto entrambe ai Critics'di domenica 13 gennaio, visto che il premio per la miglior protagonista è stato assegnato a pari merito.Per la Germanotta è il primo premio della Critica come miglior attrice per una pellicola ...