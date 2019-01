Un pomodoro piccante dalla nascita | grazie alla tecnica CRISPR

Il pomodoro piccante sarà presto realtà - grazie all’editing genomico : Con l’aiuto dell’editing genomico, in futuro potremmo trovare tra gli scaffali del nostro fruttivendolo di fiducia una nuova varietà di pomodoro: quella piccante. Come gli stessi ricercatori affermano nello studio pubblicato su Trends in Plant Science: “L’epocale viaggio di Cristoforo Colombo alla ricerca di una nuova rotta verso l’India fu guidato dalla domanda europea di spezie, principalmente il pepe nero, che ...