Prova di forza del Victoria Cross Ortona

Banca Carige - apProvato decreto-legge a tutela dei risparmiatori. Di Maio : “Bce va dotata di strumenti rafforzati di controllo” : Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti su Banca Carige e a tutela della clientela e dei risparmiatori. In particolare, viene prevista la possibilita' per la Banca di accedere a forme di sostegno pubblico della liquidita' che consistono nella concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione ovvero su finanziamenti erogati ...

La Manovra alla Prova dell'ultima fiducia - Protesta di Forza Italia con gilet azzurri : Ultima fiducia per la Manovra tra le proteste delle opposizioni . Cantano Bella Ciao i militanti del Pd al sit-in fuori Montecitorio. I deputati di Forza Italia si presentano in Aula in gilet azzurro, ...

Camera - Manovra alla Prova della fiducia - Protesta Forza Italia con gilet azzurri : Alta tensione nell'aula della Camera durante la discussione sulla Manovra economica , sulla quale il governo ha posto la fiducia. Protesta dei deputati di Forza Italia con indosso gilet azzurri: "...

Manovra alla Camera - bagarre in Commissione. ApProvato mandato al relatore - contrari Pd e Forza Italia : La Manovra si avvia verso l’approvazione definitiva alla Camera, dopo una notte di bagarre in Commissione bilancio dove con i voti della maggioranza M5s-Lega è stato Approvato intorno alle 2 di notte il mandato al relatore. Pd e Forza Italia hanno votato contro. La legge di bilancio è attesa in mattinata in aula a Montecitorio e l’approvazione deve avvenire entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Il via libera ...

Serie A Basket - 12ª giornata – Brindisi ko in casa contro Cremona - Prova di forza di Avellino a Torino : Si è conclusa la dodicesima giornata del campionato di Serie A di Basket, due vittorie esterne in serata di Cremona e Avellino Cala il sipario sulla dodicesima giornata del campionato di Serie A di Basket, che regala due vittorie esterne in questa serata di Santo Stefano. La prima arriva sul parquet di Brindisi, dove Cremona si impone con il risultato di 80-86. Dopo il ko interno contro Brescia, gli uomini di Sacchetti tornano al successo ...

Manovra apProvata in Senato tra urla del Pd e risse fra Lega e Forza Italia : Il governo è riuscito nel proprio obiettivo: nel corso della nottata il Senato ha approvato la Manovra. Dopo la lunga attesa della giornata di ieri, infine si è andati al voto in tarda serata, ma le opposizioni si sono ribellate sino all'ultimo. I parlamentari del Pd si sono infuriati, mentre tra Lega e Forza Italia si sono scatenati litigi molto aspri. approvata la Manovra del governo gialloverde Che non sarebbe stato facile lo si era capito ...

Matteo Renzi - golpe nel Pd in Sicilia : la Prova dell'inciucio con Forza Italia : Più che primarie del Pd, in Sicilia è andata in scena la resa dei conti tra Renziani e il resto dei dem, con il rischio altissimo che tutto finisca in procura e una scissione temuta a livello ...

NBA - Milwaukee-Golden State 95-105 : Prova di forza degli Warriors - Bucks sconfitti in casa : Esattamente un mese fa i Golden State Warriors venivano spazzati via sul proprio campo dai Milwaukee Bucks, ricevendo nella stessa serata la brutta notizia dell'infortunio all'inguine di Steph Curry. ...

Sentenza Magherini - Fabio Anselmo : “Sembra una Prova di forza contro le vittime di abusi” : A Fanpage.it l’avvocato Fabio Anselmo, parte civile al processo contro i tre carabinieri che cagionarono la morte dell’ex calciatore Riccardo Magherini, il 3 marzo del 2014. “Perché sono stati assolti? Non è stata riconosciuta loro la ‘colpa’ di aver causato la morte di Richy, eppure i giudici hanno ammesso che sono state le loro azioni a causarla”.Continua a leggere

Carige - apProvato rafforzamento da 400 milioni. Dal fondo interbancario ok a sostegno : MILANO - Si apre la rete di salvataggio del sistema bancario a Carige. Su richiesta dell'istituto ligure, il fondo interbancario infatti dato il via libera a un sostegno nei confronti della banca fino ...