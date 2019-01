La Bari vince ancora e va a più 12 sulla Turris

ilnapolista

(Di domenica 13 gennaio 2019) Imbattuta nel girone I Giornata forse decisiva per il girone I della Serie D. La– società di De Laurentiis guidata dal figlio Luigi – ha allungato ulteriormente in classifica. Dopo 19 partite, i punti di vantaggio sono 12. Laha vinto 2-1 sul terreno della Sancataldese mentre laha perso – sempre per 2-1 – in casa del Troina squadra della provincia di Enna.I pugliesi sonoimbattuti, hanno vinto 15 partite e ne hanno pareggiate 4. Nella squadra biancorossa ricordiamo che gioca il portiere azzurro Marfella. La squadra barese, allenata da Cornacchini, ha sin qui subito appena 8 reti.L'articolo Lae va a più 12ilNapolista.