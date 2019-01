Di ritorno dal mondo dei morti : le persone che tengono in vita i vecchi MMO - articolo : In questo articolo abbiamo usato nomi propri e alias per nominare delle persone, in modo da proteggere la loro identità.Pochi generi sono in grado di evocare lo stesso livello di grandiosa nostalgia come gli MMORPG. La maggior parte di essi è rimasta sotto l'occhio pubblico solo per pochi anni, hanno avuto un impatto, attirato persone in un genere che forse non avrebbero mai riprovato una seconda volta e poi sono spariti tanto velocemente quanto ...

Il Segreto trama del 13 gennaio : Antolina sconvolta dal ritorno di Elsa : La soap Il Segreto ci tiene compagnia anche domenica 13 gennaio 2019, nel pomeriggio di Canale 5 che da questo mese viene dedicato alle soap opera. Al termine del doppio appuntamento con Una Vita, andrà infatti in onda un nuovo episodio della soap ambientata a Puente Viejo. Come ci rivelano le anticipazioni, vedremo che dopo la ricomparsa di Elsa, Antolina sarà in preda alla disperazione, mentre Julieta ha cambiato look e ha cominciato ad ...

Un posto al sole - anticipazioni trame dal 14 al 18 gennaio : il ritorno di Patrizio : Dopo il riavvicinamento, Guido e Mariella sembrano a un passo dall’amore ma qualcosa si metterà tra di loro. Intanto Patrizio torna a sorpresa a Napoli. Come reagirà Rossella? Queste e altre avventure vedranno coinvoti i protagonisti della soap Un posto al sole, ambientata a Napoli, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 14 gennaio Ferri è riuscito ...

Anticipazioni Uomini e donne - il ritorno di Andrea Dal Corso che spiazza Teresa : Colpo di scena nel Corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trono classico trasmessa questo pomeriggio su Canale 5. Il pubblico da casa, infatti, ha avuto modo di vedere che la bella tronista partenopea Teresa Langella ha scelto di eliminare definitivamente il corteggiatore Andrea Dal Corso, lasciando tutti senza parole in studio. Lo stesso Andrea, nel momento in cui ha appreso la decisione della tronista, non ha saputo trattenere le lacrime. ...

MOLFETTA. PER LA MAKULA IL GIRONE DI ritorno INIZIA DALLA SOCCER ALTAMURA : MOLFETTA. MAKULA Molfetta - SOCCER ALTAMURA chiude il programma del turno infrasettimanale del campionato di serie C di calcio a 5 femminile giunto alla prima giornata del GIRONE di RITORNO. Giovedì ...

Il ritorno di Sara Affi Fella dalle pagine di 'Chi' : 'Non voglio passare per vittima' : A cinque mesi di distanza dallo scandalo che l'ha coinvolta a Uomini e Donne, è tornata a parlare dalle pagine di un noto settimanale italiano l'ex tronista Sara Affi Fella. La giovane, infatti, ha rotto il muro di silenzio che ormai l'avvolgeva da diverso tempo e ha provato a spiegare a tutti i lettori di "Chi" come mai si è presa gioco di tutti al trono classico. L'intervista inaspettata Nel dettaglio, vi segnaliamo che mercoledì 9 gennaio ...

Il Segreto - puntate della settimana : Antolina sconvolta dal ritorno di Elsa : Lunedì 7 gennaio ha inizio una nuova settimana con il 'Segreto' che vede sempre più protagonisti nuovi personaggi, corrispondenti ai nomi di Isaac e Antolina. Quest'ultima dimostra di essere molto innamorata di Isaac ma ha dovuto fare i conti con la presenza di Elsa mentre Onesimo e Hipolito si trovano alle prese con nuove e bizzarre idee. Raimundo, dal canto suo continua a sentire l'assenza della consorte mentre Carmelo (Raul Pena) deve fare i ...

Morsa da un cucciolo di cane - turista muore di rabbia al ritorno dal viaggio in India : Negli ultimi dieci anni, nove cittadini americani sono morti di rabbia dopo essere stati morsi all'estero, da Haiti all'India, mentre ogni anno nel mondo muoiono 59 mila persone di rabbia. Ma si ...

Calciomercato Genoa - è fatta per il ritorno di Sturaro dalla Juventus : le cifre dell’operazione : Il club rossoblù è pronto ad accogliere il centrocampista italiano, che non potrà comunque essere subito utilizzato per via di un infortunio Stefano Sturaro e il Genoa, le strade possono tornare a congiungersi. Il centrocampista italiano infatti è prossimo al ritorno in rossoblù, tutto definito tra il club di Preziosi e la Juventus, che dovrà nel frattempo provvedere al rientro del giocatore in Italia dopo il prestito di sei mesi allo ...

Un posto al sole anticipazioni : per FRANCO un ritorno dal passato? : A Un posto al sole, per diversi mesi i personaggi di FRANCO (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) sono stati un po’ in secondo piano (soprattutto lei) rispetto al solito, ma proprio questa settimana parte una nuova e lunga storyline che riporterà i due al centro della scena. A breve, infatti, apprenderemo della riapertura della vecchia palestra del Boschi, cosa che – neanche a dirlo – catturerà l’attenzione del diretto ...

Dal Portogallo : vicino il ritorno di Pepe al Porto : ROMA - Colpo di mercato del Porto , che sarà rivale della Roma negli ottavi di finale della Champions League . In Portogallo danno infatti per imminente l'ingaggio del 35enne difensore centrale Pepe , ...