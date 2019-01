Cosa rischia Cesare Battisti

Manovra 2019 : ecco Cosa rischiano i cittadini a causa di una distrazione del governo : A causa di una “distrazione” nelle aree pedonali delle nostre città potrebbero presto circolare auto ibride ed elettriche, vetture che, per quanto poco o niente inquinanti, costringerebbero i passanti a prestare attenzione alle auto senza potersi rilassare passeggiando in un’area, appunto, pedonale. I cittadini rischierebbero di essere travolti dalle vetture elettriche in quanto difficili da percepire con l’udito. Sarebbe questo ...

"I sindaci? Ecco che Cosa rischiano Abuso d'ufficio e rimozione se..." : Scontro tra i sindaci e il ministro dell'Interno Salvini sul Decreto Sicurezza - Affaritaliani.it ha intervistato il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre Segui su affaritaliani.it

Orlando dice no al DL Sicurezza - ecco Cosa rischia di perdere la città di Palermo : La sfida dei sindaci contro il DL Sicurezza è partita proprio dal Sindaco di Palermo; Leoluca Orlando, ecco cosa rischia in termini economici la città da lui amministrata La sfida di Salvini sui fondi ha valore per lo più simbolico, visto che il ministro non ha potere diretto per tagliare i fondi previsti tanto dal decreto quanto dalla manovra economica. Il ministro leghista però punta a costringere i sindaci a rinunciare ai soldi concessi dallo ...

Cosa rischiano i sindaci che non applicano il decreto sicurezza di Salvini : La decisione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di sospendere gli effetti del decreto sicurezza potrebbe avere delle conseguenze anche per il primo cittadino del capoluogo siciliano. Non applicare una legge dello Stato, infatti, può comportare l'accusa di abuso in atti d'ufficio. Cosa potrebbe succedere e Cosa rischiano i sindaci che non applicheranno il decreto.Continua a leggere

Presley Gerber - il figlio di Cindy Crawford è stato arrestato/ Giuda in stato di ebbrezza : ecco Cosa rischia : Il figlio di Cindy Crawford e Randy Gerber ha chiuso l'anno con una brutta "avventura": è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza.

Attenti alle Tre Streghe : Cosa rischia l'Italia. L'oroscopo per il 2019 : A Wall Street il "Triple Witch" è quando nello stesso giorno cadono contemporaneamente 3 scadenze tecniche che fanno scendere i mercati. E' una sorta di congiuntura negativa e infausta. Anche in ...

Matteo Salvini - il forzista Andrea Cangini lo sfida : 'Leader solo sui social - Cosa rischia tra qualche tempo' : Conseguenza inevitabile: 'La politica viene naturalmente invogliata a fomentare le rivolte anziché a placarle e i politici sono spinti ad aderire ad ogni protesta , a sottoscrivere con un like ogni ...

Manovra - il tecnico Giuseppe Pisauro : 'Un crinale pericoloso - Cosa rischia l'Italia' : In uno slalom tra proteste dentro e fuori il Palazzo, ricorsi, promesse di correzioni e baraonda in Parlamento, la Manovra gialloverde si avvicina al traguardo. Ieri notte la commissione Bilancio ha ...

I libretti al portatore da estinguere entro il 31 dicembre/ Cosa devono fare gli italiani e chi rischia multe? : I libretti al portatore si devono estinguere entro il prossimo 31 dicembre. Fissata la scadenza con il termine previsto dalla normativa antiriciclaggio

Siria - un nuovo Iraq con 30mila jihadisti Afghanistan - un’alleanza Taliban-Al Qaeda Ecco Cosa si rischia con il ritiro degli Usa : ritiro delle truppe dalla Siria, dove si stima che lo Stato Islamico conti ancora su 30mila combattenti, e di 7mila militari dall’Afghanistan, dove i Taliban controllano ampie zone dal Paese e Isis è riuscito ad affondare le proprie radici e compiere periodicamente attacchi terroristici. Due decisioni che il presidente Donald Trump ha annunciato in meno di 48 ore rispettando le promesse elettorali e che sono destinate ad avere conseguenze ...

Paolo Savona - la profezia sulla catastrofe economica : Cosa rischia l'Italia dopo la manovra : Meno investimenti, meno crescita e più tasse. Così potrebbe essere sintetizzato il rapporto dell' Ufficio parlamentare di Bilancio, «La finanza pubblica dopo l' accordo con la Commissione europea». Una valutazione che segue quanto scritto ieri dal ministro per gli affari europei, Paolo Savona, sulle

Le Borse rischiano l'Orso? Cosa dicono gli analisti tecnici : I SUPPORTI DI WALL STREET Andamento dell'S&P 500, Fonte: elaborazione di Silvio Bona, analista tecnico indipendente, Il mondo delle tecnologie C'è poi il Nasdaq . Qui il listino hi-tech è stato, ...