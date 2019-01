Cattura Battisti | soddisfazione bipartisan

Finisce la fuga di Cesare Battisti : Catturato in Bolivia - presto in Italia : Finalmente giustizia sarà fatta per l'assassino Italiano e compagno di ideali di uno dei governi più corrotti che siano mai esistiti al mondo, PT,". Così su Twitter il presidente del Brasile, Jair ...

Il latitante Battisti è stato Catturato in Bolivia : Dopo anni di latitanza Cesare Battisti è stato fermato. L'Interpol lo seguiva sin da quando il presidente Jair Bolsonaro promise all'Italia di riportarlo in patria. E finalmente si è arrivati all'agognata cattura. Ieri, 12 gennaio 2019, alle ore 17:00 una squadra dell'Interpol, perlopiù costituita da investigatori italiani, gli intima di fermarsi. Il terrorista che gli si presenta davanti porta una sospetta barba finta ma la conferma che lo ...

Non è l'arena - colpo mostruoso di Massimo Giletti : chi porta in studio nel giorno della Cattura di Battisti : Fiuto, talento e anche un po' di fortuna. Si parla di Massimo Giletti e del suo Non è l'arena, in onda questa sera, domenica 13 gennaio. Già, perché il conduttore avrà in studio su La7 niente meno che Matteo Salvini. Già di per sé - si pensi al record dell'altra sera di porta a porta - il leghista è

Finisce la fuga di Cesare Battisti - Catturato in Bolivia; Salvini : 'In galera a vita' : Cesare Battisti, l'ex terrorista italiano attivo durante il periodo degli anni di piombo, è stato finalmente catturato in Bolivia. Battisti, condannato prima alla pena di dodici anni di reclusione per il reato di banda armata e, successivamente, all'ergastolo per la propria partecipazione a ben quattro omicidi, fuggì dal carcere di Frosinone nel 1981, abbandonando l'Italia e trovando asilo in Sud America come rifugiato politico. L'arresto in ...

