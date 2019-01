Viabilità | a Genova scatta la rivoluzione

Infrastrutture : Toninelli - commissario per Viabilità locale Sicilia su 'modello Genova' : Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - Utilizzare il 'modello Genova' per la viabilità in Sicilia con la nomina di un commissario straordinario. Ad annunciarlo è il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli incontrando la stampa dopo il vertice con il governatore Siciliano Nello Musumeci. E spiega:"Ser

Genova - ponte Fincantieri per Viabilità : 19.43 Fincantieri fornirà il progetto per la realizzazione di un ponte in acciaio sul Polcevera per la viabilità alternativa del sistema infrastrutturale. Lo si legge in una nota congiunta firmata da Cassa depositi e prestiti, Fincantieri, gruppo Fs Italia, Snam e Terna sul protocollo d'intesa firmato con i commissari per l'emergenza Toti e per la ricostruzione Bucci.Il protocollo mira a fornire supporto a Genova e alla sua area ...