Torino. La Lega in piazza con i ‘Sì Tav’. Di Maio : non mi scandalizzo : In piazza Castello i governatori di Piemonte e Liguria, il Pd Maurizio Martina, Forza Italia, un centinaio di sindaci e alcuni esponenti della Lega. Grillo rinnova il suo no: "'Opera inutile". Gli organizzatori: "Siamo più di 30mila".Continua a leggere

Manifestazione sì Tav a Torino : in piazza anche Lega - Pd e Forza Italia. FOTO : Manifestazione sì Tav a Torino: in piazza anche Lega, Pd e Forza Italia. FOTO I sostenitori dell'Alta Velocità, a due mesi di distanza, sono tornati in piazza Castello. Tra loro anche il governatore della Liguria Giovanni Toti, il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino e decine di sindaci Parole chiave: ...

