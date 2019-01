Russia | cacciatore uccide suo figlio 18enne scambiandolo per un cervo

Blastingnews

: Credeva fosse un cervo: cacciatore spara per uccidere, poi la tragedia - infoxresistere : Credeva fosse un cervo: cacciatore spara per uccidere, poi la tragedia - InformxResister : Credeva fosse un cervo: cacciatore spara per uccidere, poi la tragedia - DARIOMANGONE1 : Cacciatore scambia il figlio per un cervo: ucciso 18enne in Russia -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Una tragica fatalità, un errore di valutazione, che purtroppo è costato caro ad un padre originario di Chantia-Mansia, distretto autonomo della. Durante una battuta di caccia infatti, l'uomo tentava di catturare un, ma per sua sfortuna la sagoma che ha avvistato tra la folta vegetazione non era quella dell'animale, ma di suo, un. Senza pensarci ha premuto il grilletto e ha fatto fuoco. Per la vittima non c'è stato nulla da fare, il giovane è morto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. L'uomo ora è accusato di omicidio colposo, e di questo dovrà rispondere nel processo che si terrà a suo carico.I fatti Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che stanno continuando ad analizzare il caso, l'uomo ha sentito un rumore provenire dagli alberi. Immediatamente si è posizionato con il fucile, in modo da colpire a colpo sicuro il bersaglio una ...