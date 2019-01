Regeni | Procura di Roma apre inchiesta

Regeni - procura di Roma apre indagine su pressioni servizi egiziani : È stata decisa dopo l'esposto presentato dall'avvocato di famiglia alla Digos di Genova dopo l'esposto presentato in seguito alle intimidazioni ricevute dai consulenti della famiglia del ricercatore al Cairo. "Leso il diritto alla difesa"

Regeni - la Procura di Roma indaga cinque ufficiali dei servizi segreti e della polizia investigativa del Cairo : Sabir Tareq, generale. Usham Helmy e Ather Kamal, colonnelli. Magdi Sharif, maggiore. Mhamoud Najem, agente. Sono i cinque ufficiali del dipartimento di Sicurezza nazionale, i servizi segreti civili, e dell’ufficio dell’investigazione giudiziaria del Cairo, la polizia investigativa, iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma. Nei loro confronti il Procuratore capo Giuseppe Pignatone e il sostituto Sergio Colaiocco contestano il ...

Caso Regeni - Procura Roma indaga cinque 007 egiziani : La Procura di Roma ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa e sulla morte di Giulio Regeni, il 28enne ricercatore di origine friulana sparito il 25 gennaio 2016 al Cairo e trovato senza vita il 3 febbraio lungo la strada che collega la capitale egiziana e Alessandria.Si tratta di ufficiali appartenenti al dipartimento Sicurezza nazionale (servizi segreti civili) e all'ufficio ...

Regeni - la procura di Roma indaga cinque 007 egiziani : La procura di Roma indaga cinque agenti dei servizi segreti egiziani per l'omicidio di Giulio Regeni. Il procuratore capo Giuseppe Pignatone e il pm Sergio Colaiocco hanno iscritto per concorso in sequestro di persona cinque ufficiali appartenenti al Dipartimento Sicurezza nazionale (l'equivalente del servizio segreto civile) e all'Ufficio dell'investigazione giudiziaria del Cairo (polizia investigativa). Il ruolo dei ...

Caso Regeni - la procura egiziana respinge indagine italiana : La procura generale dell'Egitto ha respinto la richiesta ufficiale dei pm italiani di inserire sette agenti dei servizi egiziani nella lista degli indagati per il rapimento e l'uccisione del ricercatore italiano Giulio Regeni.Secondo i magistrati del Cairo - scrive l'agenzia di stampa egiziana, Mena, che cita una fonte giudiziaria - "non ci sono abbastanza prove per indagare le persone indicate" dai pm italiani e inoltre una richiesta simile era ...

Regeni - la procura del Cairo chiede di indagare sul visto turistico di Giulio : ROMA. La procura generale d'Egitto ha respinto la richiesta ufficiale dei pm italiani di inserire sette agenti dei servizi segreti egiziani nella lista degli indagati per il rapimento e l'uccisione di ...