Industria | dati da recessione Ma Di Maio vede il boom

Dati Istat - crolla produzione Industriale a novembre : auto -19 - 4% : E' un problema per l'economia a livello mondiale che passa anche dagli Usa e noi a differenza di altri osserva mettiamo piu' soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese per combattere questo ...

Borsa : Europa rallenta con dati Industria : MILANO, 11 GEN - Le Borse europee rallentano dopo i dati in sulla sulla produzione industriale nei maggiori Paesi del Vecchio continente. A Londra , +0,2%, faro sul dibattito per l'accordo sulla ...

Borsa : Milano sale dopo dati Industria : ANSA, - Milano, 11 GEN - Piazza Affari, +0,3%, resta in stabile rialzo dopo i dati in calo della produzione industriale a novembre. In ordine sparso le banche mentre in fondo al listino proseguono ...

Dati Istat sull'Industria manufatturiera - Tomei : 'Provincia di Modena locomotiva regionale'. : ... dobbiamo essere pronti, quindi, enti locali compresi, a cogliere queste nuove sfide e confermare il ruolo di primo piano del sistema Modena nell'economia nazionale, a partire dalla necessità non più ...

Industria 4.0 - Feber Group passa alla rete dati mobile M2M di Telcavoip : Londra, 21 dicembre 2018 – Siglato l’accordo di partnership tecnologico tra l’azienda italiana Feber Group (www.FeberGroup.it) leader mondiale nella produzione di dispositivi e device per il controllo remoto in ambito trasporti building e Ice, e Telcavoip International Ltd (www.Telcavoip.net) che garantirà, tramite l’utilizzo della propria rete dati IoT M2M (Machine To Machine), il servizio di telecontrollo e gestione ...

Nautica col segno più per il 2019 nei dati di Ucina-ConfIndustria : Il 63 delle imprese prevede una crescita del fatturato Per l'anno che si chiude il risultato complessivo è + 9,5