Combinata nordica | Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 | Samuel Costa ed Alessandro Pittin

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber allunga in testa : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Rydzek vince in Val di Fiemme : Pittin sfiora la top ten e comanda il Best Skier Trophy : Pittin sfiora la top ten con il quarto tempo sugli sci: 12° nonostante una caduta, ora è leader del Best Skier Trophy. Costa in zona punti, in Val di Fiemme trionfa Ryzdek La top ten non arriva di pochissimo e sarebbe stata un’impresa straordinaria, ma la prova di Alessandro Pittin in Val di Fiemme è comunque da ricordare. L’azzurro rimonta dalla venticinquesima all’undicesima posizione nello stadio del fondo di Lago di ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Johannes Rydzek detta legge in rimonta - dodicesimo Alessandro Pittin : Arriva finalmente la prima vittoria tedesca a livello individuale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica 2018-2019. Nell’unica tappa italiana, in Val di Fiemme, ad imporsi è Johannes Rydzek: rimonta vincente per il campione olimpico in carica. Si interrompe il dominio della Norvegia: il leader della classifica generale Jarl-Magnus Riiber non ne ha per tenere il ritmo dei migliori nel fondo e perde punti importanti in ...

Combinata nordica - l’austriaco Seidl prenota la vittoria in Val di Fiemme : attardato Alessandro Pittin : Seidl ipoteca il trionfo in Val di Fiemme: salto super, partirà con 39 secondi di vantaggio su Riiber. Il migliore degli azzurri è Costa: 22°. Pittin deve recuperare 2’28” Mario Seidl mette un’ipoteca pesante sul suo secondo successo in carriera nella Coppa del mondo di Combinata nordica. L’austriaco, che si era sbloccato in questa stagione a Ruka, regala una prova sensazionale sul trampolino di Predazzo e partirà ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Mario Seidl fa il vuoto nel salto - Riiber insegue. Pittin 25mo - può puntare la top-10 : Parla austriaco la prova di salto della prima Gundersen per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica in Val di Fiemme. Sul trampolino di Predazzo (HS135) ad imporsi è il 26enne Mario Seidl, che fa il vuoto e può puntare seriamente alla seconda vittoria in carriera. Positiva anche la performance degli italiani in attesa della prova di fondo che si disputerà alle 13.00. 131,5 metri, di gran lunga il salto più lungo di giornata per ...

Combinata nordica – Provisional Competition Round : Costa 20° a Predazzo : Costa 20° nel Provisional Competition Round di Predazzo, avanti anche Pittin, Buzzi, Maierofer e Kostner Samuel Costa, al rientro in Coppa del mondo dopo aver saltato la tappa di Otepää, è il migliore degli azzurri nel Provisional Competition Round disputato sul trampolino di Predazzo. Nella prova di salto dall’HS135, l’atleta delle Fiamme Oro si è classificato al 20esimo posto, guadagnando così l’accesso alla ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Franz-Josef Rehrl il migliore nel PCR - bene Samuel Costa 20° : Ha avuto inizio quest’oggi la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica in Val di Fiemme. I migliori atleti del circuito si sono esibii nel Provisional Competition Round, disputato sul trampolino di Predazzo, e nella prova di salto HS135 l’austriaco Franz-Josef Rehrl è stato il migliore con i suoi 135 metri a cui sono stati attribuiti 146.3 punti. Alle sue spalle il connazionale Mario Seidl (146.0) e il ...

Combinata nordica – Le sensazioni di Pittin alla vigilia della tappa in Val di Fiemme : Le sensazioni di Alessandro Pittin alla vigilia della tappa italiana di Coppa del Mondo di Combinata Nordica in Val di Fiemme Alessandro Pittin attende con grande fiducia la tappa italiana di Coppa del mondo di Combinata Nordica in Val di Fiemme dove si disputa venerdì 11 gennaio una Gundersen dal trampolino HS135, seguita sabato 12 gennaio da una team sprint e domenica 13 gennaio da un’altra Gundersen individuale. Il finanziere ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : sulle nevi di casa gli azzurri vanno a caccia del primo podio della stagione : Domani scatterà in Val di Fiemme la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica. I migliori atleti del circuito salteranno dal trampolino HS135 di Predazzo e poi si sfideranno nello stadio del fondo di Lago di Tesero. Se a livello generale i riflettori saranno ancora tutti puntati sul norvegese Jarl Magnus Riiber, dominatore assoluto delle prime tappe, in casa Italia si punterà invece a conquistare il primo podio della ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Samuel Costa : Dall’Estonia all’Italia, si disputa nel week-end la prima ed unica tappa per la Coppa del Mondo di Combinata nordica nel Bel Paese. Si vola in Val di Fiemme: salto sull’HS135 di Predazzo e fondo nello stadio del fondo di Lago di Tesero. Il programma scatterà da giovedì con il PCR, due Gundersen e un Team Event da disputarsi tra venerdì, sabato e domenica. Otto gli atleti convocati dai direttori tecnici per disputare alcuni ...

Sci - Fiemme Ski World Cup - 'The Show Must Go On' : salto speciale - Combinata nordica e... dj show : Coppa del Mondo di combinata nordica e salto speciale dal 10 al 13 gennaio. Apertura con il salto di prova dei combinatisti giovedì alle ore 19. Da venerdì a domenica, DJ show con i Crowd Supporters, ...

