Aggressione giornalisti | Michela Murgia legge Eco | ' L' ur-fascismo può tornare | va

"La parola antifascista". A Roma l'incontro dopo l' Aggressione ai giornalisti dell'Espresso : Al Nuovo cinema Sacher di Roma l'appuntamento organizzato dall'Espresso dopo l'aggressione degli estremisti di destra a due giornalisti del settimanale. Fatti avvenuti il 7 gennaio scorso durante la commemorazione delle vittime di Acca Larentia al cimitero del Verano. l'incontro al Sacher sarà l'occasione per discutere, confrontarsi, emozionarsi, riflettere ricucendo fatti lontani per trovare una spiegazione a quanto accade.Sul palco il ...

Salvini : ' Aggressione a giornalisti Espresso? Responsabili in galera' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Fico : Aggressione giornalisti Espresso grave - non sottovalutare : Roma, 7 gen., askanews, - 'Condanno con forza l'aggressione fascista ai giornalisti dell'Espresso. Un gesto grave da non sottovalutare. Solidarietà ai due cronisti'. Lo ha dichiarato via Twitter il ...