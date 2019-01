WTA Sydney | Barty in finale | che battaglia contro Bertens

WTA Sydney – La pioggia non ferma Petra Kvitova : la tennista ceca batte Kerber e accede alla semifinale : Petra Kvitova si aggiudica il big match dei quarti di finale del WTA di Sydney: la tennista ceca, dopo la pausa per la pioggia, supera Kerber e stacca il pass per la semifinale La pioggia scende copiosa su Sydney, ma non ferma lo spettacolo del tennis. Al massimo, lo rallenta. Dopo una lunga pausa che ha interrotto l’incontro dopo i primi game, il big match dei quarti di finale fra Petra Kvitova e Angelique Kerber è proseguito senza ...

WTA Sydney – Kiki Bertens regola Putintseva : la tennista olandese accede alla semifinale in meno di 1 ora : Kiki Bertens supera senza troppa difficoltà Yulia Putintseva: la tennista olandese si impone con un doppio 2-6 in meno di un’ora di gioco Dopo l’exploit contro Sloane Stephens nella giornata di ieri, il cammino di Yulia Putintseva all’interno del WTA di Sydney si ferma ai quarti di finale. La tennista kazaka si arrende in 59 minuti contro una solida Kiki Bertens, attualmente numero 9 del ranking mondiale femminile e premiata la scorsa ...

WTA Sydney – Putintseva rimonta e beffa Sloane Stephens : la kazaka accede ai quarti : Yulia Putintseva ribalta ogni pronostico e supera Sloane Stephens negli ottavi di finale del WTA di Sydney: la tennista kazaka si impone in 3 set Dopo l’eliminazione di Simona Halep, il secondo turno del WTA di Sydney regala un’altra grande sorpresa: il ko di Sloane Stephens. La tennista americana, attualmente numero 5 del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta dalla numero 44 al mondo, Yulia Putintseva. La tennista kazaka ha ...

WTA Sydney - Camila Giorgi cede alla Kerber : Nulla da fare per Camila Giorgi nel secondo turno al "Sydney International", torneo Wta Premier con un montepremi di 823.000 dollari in corso sul cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Aus Open. La 27enne di Macerata, numero 27 del ranking mondiale, semifinalista dodici mesi fa, ha ceduto per 76(3) 62, in un'ora e tre quarti di partita, alla campionessa in carica Angie Kerber: per la 30enne mancina di ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Camila Giorgi lotta ma cede ad Angelique Kerber in due set. L’azzurra esce di scena nel secondo turno : Niente da fare per Camila Giorgi nel WTA di Sydney (Australia). L’azzurra è stata sconfitta dalla tedesca (n.2 del mondo) Angelique Kerber con il punteggio di 7-6 (3) 6-2 in 1 ora e 45 minuti di gioco nel secondo turno del torneo sul cemento australiano. L’azzurra, autrice di un buon incontro soprattutto nel primo parziale, non ha gestito a dovere i punti importanti del confronto, aspetto nel quale invece “Angie” è stata ...

WTA Sydney – Camila Giorgi fa sudare Kerber ma si arrende alla distanza : l’azzurra ko agli ottavi : Camila Giorgi mette in seria difficoltà Angelique Kerber nel primo set, poi si arrende nel secondo alla numero 2 al mondo: l’azzurra ko agli ottavi del WTA di Sydney Camila Giorgi si arrende agli ottavi di finale del WTA di Sydney. La tennista azzurra, unica italiana nella top 100 WTA e attualmente numero 27 al mondo, ha dato battaglia per oltre 1 ora alla tedesca Angelique Kerber, giocandosela alla pari contro la campionessa di Wimbledon ...

WTA Sydney – Ostapenko ko ai sedicesimi : l’ex campionessa del Roland Garros si arrende a Barthy : Jelena Ostapenko sconfitta nel primo turno del WTA di Sidney: l’ex campionessa del Roland Garros si arrende ad Ashleigh Barty dopo due set Dura 1 ora e 17 minuti l’esperienza di Jelena Ostapenko nel WTA di Sydney. La giovane tennista lettone che nel 2017 aveva impressionato il panorama tennistico mondiale vincendo il Roland Garros, non sembra più riuscire a tornare su quei livelli. Attualmente numero 22 del ranking mondiale femminile, ...

WTA Sydney – Kvitova e Stephens sorridono in Australia : staccato il pass per il secondo turno : Kvitova e Stephens al secondo turno del torneo WTA di Sydney: che fatica per la statunitense Esordio vincente per Petra Kvitova e Sloane Stephens nel torneo WTA di Sydney: entrambe le tenniste hanno superato il primo turno. Alla ceca Kvitova sono bastati due set per mandare al tappeto l’avversaria Sabalenka, sconfitta col punteggio di 6-1, 7-5, dopo un’ora e 21 minuti di gioco. La statunitense Stephens ha dovuto faticare, ...

WTA Sydney – Esordio vincente per Muguruza : la spagnola batte Suarez Navarro nel derby iberico : Garbine Muguruza fa il suo Esordio nel WTA di Sidney con un successo: la tennista spagnola batte Carla Suarez Navarro nel derby iberico dei sedicesimi di finale Dopo l’infortunio che l’ha tenuta fuori dal doppio misto dell’ultima sfida di Hopman Cup, Garbine Muguruza torna subito in campo all’Esordio nel WTA di Sidney. Smaltito il leggero problema alla gamba, la tennista spagnola ha subito inanellato il primo successo ufficiale della sua ...

WTA Sydney – Kiki Bertens ok all’esordio : la lucky loser Bernarda Pera lotta ma si arrende in due set : Esordio positivo per Kiki Bertens nel WTA di Sidney: la tennista olandese suPera la lucky loser Bernarda Pera in due set e accede agli ottavi Dopo la delusione relativa al ko nel secondo turno del WTA di Brisbane, Kiki Bertens torna subito al successo, grazie alla vittoria ottenuta su Bernarda Pera all’esordio nel WTA di Sydney. La tennista olandese, numero 9 al mondo, si è imposta in 1 ora e 42 minuti sull’avversaria, ripescata come lucky ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Camila Giorgi più forte di Tomljanovic e della pioggia. L’azzurra sfiderà Kerber : Camila Giorgi supera la wild card australiana Ajla Tomljanovic con un doppio 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco e approda così al secondo turno del WTA Premier di Sydney: sul cemento outdoor australiano l’azzurra sarà ora opposta alla tedesca Angelique Kerber, numero due del seeding. Il match inizia in forte ritardo a causa dei continui rinvii per pioggia, che stravolgono il programma del combined: le due giocatrici scendono ...

WTA Sydney 2019 - il tabellone e le partecipanti : Camila Giorgi sfida Tomljanovic al primo turno : La stagione del tennis femminile prosegue con il torneo WTA di Sidney, grande appuntamento sul cemento australiano che funge da preludio agli Australian Open. Nella terra dei canguri saranno presenti giocatrici di altissimo spessore come la rumena Simona Halep (numero 1 del mondo) ma anche Angelique Kerber e Naomi Osaka cioè le vincitrici di Roland Garros, Wimbledon e US Open nel 2018. Rispondono presente anche le quotate Karolina Plisova, Petra ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Simona Halep debutta nel forte torneo Premier australiano. Camila Giorgi presente : Sette delle prime dieci giocatrici del mondo si ritrovano a Sydney per il primo WTA Premier della stagione, che cade nella settimana immediatamente precedente gli Australian Open. Torna a farsi vedere Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, gioca questo torneo per la prima volta dal 2016, anno in cui fu eliminata in semifinale dalla russa Svetlana Kuznetsova. Lungo tutti i primi otto mesi del 2018 la Halep è stata premiata dalla grande ...