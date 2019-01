Questo robot portatile uccide i batteri del tuo letto

wired

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Negli ultimi anni sono fioriti gli aspirapolvereper la pulizia della casa, macchine intelligenti in grado di eliminare lo sporco, mappare gli ambienti per evitare gli ostacoli e mantenere l’ordine domestico. Nessuno finora aveva però pensato di replicare la loro azione con un prodotto più piccolo dedicato a chi viaggia, capace cioè di disinfettare le camere degli hotel. Un aspetto spesso sottovalutato ma centrale, come dimostra uno studio in collaborazione tra l’università della South Carolina e della Purdue University secondo cui l’81% delle camere d’albergo contengononocivi, a partire dai servizi igienici, gli interruttori della luce e le lenzuola. D’ora in poi la soluzione potrebbe essere CleanseBot,che promette dire, acari e germi su qualsiasi superficie nell’arco di un’ora.Per farlo sfrutta l’emissione di quattro luci Uv-c, fascio ...