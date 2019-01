Pensioni | nel decreto su Quota 100 anche il riscatto laurea scontato del 50%

Reddito-Pensioni - slitta il decreto : tutti i nodi aperti nel governo : Rinviato il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Prima la Ragioneria generale dello Stato deve completare la stesura della relazione tecnica. Da sciogliere gli ultimi nodi relativi al reddito di cittadinanza...

Reddito-Pensioni - slitta il decreto : i nodi aperti nel governo : Rinviato il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Prima la Ragioneria generale dello Stato deve completare la stesura della relazione tecnica. Da sciogliere gli ultimi nodi relativi al reddito di cittadinanza...

Pensioni - per gli usuranti uscita a 61 anni e 7 mesi anche nel 2019 : Questo è un periodo in cui si fa un gran parlare di Pensioni, di quota 100, di uscite anticipate e di adeguamenti dei requisiti all’aspettativa di vita. Il decreto del governo che varerà quota 100, opzione donna e le altre misure previdenziali in vigore nel 2019 dovrebbe essere pubblicato intorno alla metà di gennaio. La legge Fornero, nonostante queste novità resta in vigore con l’età pensionabile per la pensione di vecchiaia che sale a 67 ...

Pensioni - opzione donna : forse proroga in extremis anche per le nate nel 1960 : Al centro del dibattito Pensionistico resta la bozza del decreto Pensioni che sta circolando in questi giorni (soprattutto sui social) e che continua a far parlare tutti, la notizia di maggior interesse oggi per le lavoratrici in attesa di sapere le sorti sulla proroga dell’opzione donna dal 2019, giunge da Il Sole 24 Ore. In un recente articolo si specifica come in extremis potrebbero rientrare nella misura anche le nate nel 1960, e non solo ...

Riforma Pensioni 2019 - l'opzione donna potrebbe aprire anche alle nate nel 1960 : Arrivano nuove indiscrezioni in merito alle pensioni anticipate tramite l'opzione donna ed al possibile allargamento della platea rispetto ai criteri circolati negli scorsi giorni. Secondo gli ultimi riscontri in arrivo dalla stampa specializzata, la platea delle potenziali destinatarie potrebbe infatti allargarsi anche alle nate nell'anno 1960. Si tratta di una modifica che emerge dagli ultimi aggiustamenti finali della bozza del decreto sul ...

Pensioni : quota 100 per 3 anni : Opzione donna e Ape sociale confermate nel 2019 : Con la bozza del decreto che è finalmente al vaglio è possibile riportare alcune informazioni in materia del tema Pensioni. Facciamo riferimento, ad esempio, alla proroga di Opzione donna: questa Opzione per uscire dal mondo del lavoro è stata introdotta dalla Legge Maroni n° 243/04 e sarà prorogata anche per l'anno in corso. Non da meno viene confermata per il 2019 la proroga anche dell'Ape sociale e verrà introdotto il regime sperimentale ...

Quota 100 - via da aprile con la misura nel Decreto Legge in materia Pensionistica : Con 38 anni contributivi e 62 anni di età si potrà accedere già da aprile prossimo al piano pensionistico Quota 100. Al momento, i tecnici del governo sono impegnati a predisporre tutti i criteri necessari su cui poggia il piedistallo dell'attuale bozza di "Decreto Legge contenente disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e agli interventi in materia pensionistica». Pace contributiva con Quota 100 Come si Legge su "Il ...

Pensioni anticipate e LdB2019 : proroga di opzione donna sarà valida per le nate nel 58-59 : Con l'arrivo della nuova bozza riguardante il decreto di riforma del sistema previdenziale emergono dettagli definitivi anche sull'impostazione della proroga dell'opzione donna. Il pensionamento anticipato sarà infatti contenuto all'interno del "pacchetto Pensioni" con il quale il Governo avvierà la quota 100 e prevede un ripensamento del meccanismo di flessibilità dedicato alle donne. Purtroppo è però già noto che i requisiti saranno differenti ...

Riforma Pensioni : nel 2019 non solo quota 100 - conferme su APE - Opzione donna e RITA : Il nuovo anno si apre con la calcolatrice alla mano per i lavoratori che desiderano tentare l'uscita dal lavoro rispetto ai criteri di quiescenza previsti con la Riforma Fornero. Diciamo innanzitutto che capire quale sia la strada migliore non è qualcosa di scontato, motivo per il quale non appena sarà approvato il prossimo decreto legge governativo sul pacchetto di Riforma delle pensioni è praticamente scontato l'affollamento presso gli uffici ...

Quota 100 e Pensioni - cosa cambia nel 2019 : Nel 2019 parte la parziale riforma dell'accesso alla pensione con l'introduzione di Quota 100, finanziata nella legge di Bilancio seppure in misura minore del previsto dopo il negoziato con la Commissione europea che vuole cordoni stretti. Si stima che saranno oltrre 300mila i beneficiari di Quota 100: nel panorama degli aspiranti pensionandi, è questa la fetta dei probabili uscenti in anticipo considerando peraltro che dal ...

Rapina a portavalori nel Barese con ruspe e mezzi in fiamme : rubati soldi delle Pensioni - : Rapina ad un furgone portavalori dell'Ivri nei pressi di Mellitto, nel Barese, dove un commando armato ha bloccato il mezzo e per chiudere la strada ritardando l'arrivo delle forze dell'ordine, ha ...

Rapina a portavalori nel Barese con ruspe e mezzi in fiamme - Rubati i soldi delle Pensioni : Stando alle prime stime, il bottino ammonterebbe ad 1,5 milioni di euro. Il commando era composto da almeno quattro persone, mascherate e armate con fucili mitragliatori. I Rapinatori, che hanno dato ...

Rapina a portavalori nel Barese con ruspe e mezzi in fiamme sulla Statale 96 : presi i soldi delle Pensioni : Era partito dalla sede Ivri di Bari ed era diretto a Matera per rifornire gli uffici postali del denaro necessario a pagare le pensioni, il portavalori assaltato lungo la Statale 96, in agro diMellitto, nel Barese. Il bottino ammonterebbe ad 1,5 milioni di euro

Rapina a portavalori nel Barese con ruspe e mezzi in fiamme - Rubati i soldi delle Pensioni : Stando alle prime stime, il bottino ammonterebbe ad 1,5 milioni di euro. Il commando era composto da almeno quattro persone, mascherate e armate con fucili mitragliatori. I Rapinatori, che hanno dato ...