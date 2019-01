Avellino | incidente del bus precipitato | assolto l' ad di autostrade tra l' ira dei presenti

Blastingnews

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Oggi è arrivata la sentenza per il terribilestradale avvenuto nel luglio del 2013 nei pressi di, nel quale persero la vita 40 persone in un autobusdall'autostrada. I vertici disono stati assolti tra la rabbia dei famigliari delle vittime e dei superstiti, che hanno veementemente protestato in aula.L'assoluzione per Castellucci e altri dirigenti diA processo erano finiti l'amministratore delegato diGiovanni Castellucci e 11 funzionari e dirigenti. L'accusa per loro era di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Il pubblico ministero aveva chiesto per l'ad ben 10 anni di reclusione, ma oggi l'uomo è statotra le proteste dei congiunti delle vittime, che eranonell'aula del tribunale dial momento della lettura della sentenza e che hanno sarcasticamente applaudito gli avvocati difensori ...