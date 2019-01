Assolto l' ad di Autostrade per la strage del bus sul viadotto dell' A16

Strage bus di Avellino : Assolto Castellucci - amministratore di Autostrade | : L'accusa aveva chiesto 10 anni per il dirigente nel processo per il pullman precipitato dal viadotto Acqualonga, sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, il 28 luglio 2013

Bus precipitato - Assolto Ad Autostrade : 12.14 L'Ad di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato assolto dall'accusa di omicidio e disastro colposi per l'incidente costato la vita a 40 persone, nel luglio 2013. Un pullman precipitò dal viadotto Acqualonga, sulla A16, nel territorio di Monteforte Irpino. Dopo una galleria, l'autista del mezzo tenta invano di frenare su una lunga discesa: freni tranciati da un giunto rotto dell'albero di trasmissione. Il pullman urta 10 ...

Avellino - bus in scarpata : condanne fino a 12 anni. Assolto l’ad di Autostrade Giovanni Castellucci : condanne fino a 12 anni di carcere per la strage del bus che il 28 luglio 2013 precipitò da un viadotto dell’A16 vicino ad Avellino. Ritenuti colpevoli anche alcuni funzionari di Autostrade, mentre è stato Assolto per l’ad della concessionaria, Giovanni Castelucci. Lo ha stabilito il giudice monocratico del Tribunale di Avellino, Luigi Buono, al termine del processo di primo grado per il pullman precipitato dal viadotto Acqualonga ...