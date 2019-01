Uomini e Donne | Sara Affi Fella sull' affaire Panico | ' Chiedo scusa | soffro di anoressia'

Uomini e Donne - Teresa elimina Andrea : "Non mi vuole bene fino in fondo" (video) : Uomini e Donne, trono classico puntata 10 gennaio 2019: Colpo di scena nel corso della prima parte dedicata a Teresa Langella che, dopo un'esterna da favola (con tanto di telefonata all'amatissimo papà Alessandro) decide di eliminare il suo corteggiatore Andrea. Ecco la spiegazione della tronista:prosegui la letturaUomini e Donne, Teresa elimina Andrea: "Non mi vuole bene fino in fondo" (video) pubblicato su Gossipblog.it 10 gennaio 2019 16:02. ...

Uomini e Donne - Francesco Chiofalo parla dopo l’operazione : “Sto bene” : Francesco Chiofalo di Uomini e Donne è fuori pericolo: le sue prime parole Francesco Chiofalo, poco prima di Natale, ha scoperto di avere un tumore al cervello. Tumore grosso quanto una pallina da biliardo. Per tale ragione, ieri mattina, è stato operato dallo staff medico dell’Ospedale San Camillo di Roma. Un’operazione durata ben 18 ore. Ovviamente queste sono state ore davvero difficili per la famiglia del giovane e per i suoi ...

Uomini e Donne - trono classico : TERESA cerca di baciare ANTONIO ma lui… : Il percorso di TERESA Langella a Uomini e Donne è sempre più in salita: la cantante, nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, è apparsa molto confusa sui tre corteggiatori del suo parterre, ma ha ammesso di avere una sorta di preferenza nei riguardi di ANTONIO Moriconi. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che TERESA ha passato del tempo in una spa con Kevin Basili: nonostante ...

Uomini e Donne - Lorenzo : "Claudia e Giulia mi piacciono allo stesso modo. Non ho paura del no" (video) : Uomini e Donne, trono classico puntata 10 gennaio 2019: Giulia e Claudia, oggi, sono piuttosto arrabbiate con Lorenzo che ha organizzato due bellissime esterne rispettivamente a Torino e nel suo monolocale a Milano. Il tronista ha baciato entrambe le ragazze confermato di essere attratto in egual misura: Non ho paura del no. (A Giulia) Credo molto a te. Perché ti sei mostrata nel peggio. Se dovevi fingere, lo facevi dall'inizio. Penso che tu sia ...

Uomini e Donne gossip - Clarissa e Federico : svelata la data del matrimonio : Uomini e Donne gossip: Clarissa e Federico svelano la data del matrimonio Dopo oltre due anni di puro e vero amore, Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno finalmente scelto di convolare a nozze. La coppia uscita da Uomini e Donne nel novembre del 2016, è sempre passata agli occhi del web come una delle più […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Clarissa e Federico: svelata la data del matrimonio proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne anticipazioni : Andrea torna e lascia Teresa senza fiato : anticipazioni Uomini e Donne, Teresa ha eliminato Andrea e lui torna: sarà la scelta? Le ultimissime anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne ci hanno regalato davvero delle succulenti curiosità. A fine Dicembre, Teresa ha deciso di eliminare Andrea perché piena di dubbi nei suoi confronti. La puntata dell’inaspettata eliminazione va in onda questo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Andrea torna e lascia Teresa ...

Uomini e Donne news - la scelta di Lorenzo : indizi che confondono : news Uomini e Donne, Lorenzo in confusione: la scelta tra Giulia e Claudia Si mette sempre peggio per Lorenzo. Il tronista di Uomini e Donne non si trova affatto in una bella situazione. Il giovane di Milano continua a portare fuori sia Giulia che Claudia, entrambe fortemente interessate a lui. Anche Riccardi ha ammesso di […] L'articolo Uomini e Donne news, la scelta di Lorenzo: indizi che confondono proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne e fa un annuncio : Uomini e Donne: Giulia De Lellis presto protagonista Giulia De Lellis ha lanciato un’anticipazione sfiziosa su Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice di Andrea Damante ha svelato in queste ore su Instagram di essere tornata a far visita a Maria De Filippi, parlando di un posto che le è rimasto nel cuore e taggando proprio UeD (come visibile nella foto in fondo all’articolo. “Sono tornata nella casa di tutti i cuori ...

Uomini e Donne oggi : Teresa elimina Andrea - Lorenzo fa danni : oggi Uomini e Donne: Lorenzo bacia sia Giulia che Claudia, caos in studio oggi, Giovedì 10 Gennaio 2019, va in onda una ricchissima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi parte con il trono di Lorenzo. Il giovane di Milano entra in studio e ammette immediatamente di essere un po’ agitato […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Teresa elimina Andrea, Lorenzo fa danni proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Oggi - verso la scelta di Teresa Langella : Ormai sono passate le festività natalizie ed ecco allora che su Canale 5 ritorna l'appuntamento con Uomini e Donne Classico. Per gli amanti del programma, dopo tre giorni consecutivi di trono over, Oggi sarà finalmente l'ora di rivedere Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. Gli spettatori del programma sono in ansia di rivedere il trono classico in quanto sperano di vedere se la tronista Teresa si ...

Gossip Uomini e Donne : Ursula Bennardo ha ancora dubbi su Sossio? : Ursula Bennardo di Uomini e Donne fa una confessione su Sossio Aruta Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati nel Trono Over di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è ripartito lunedì scorso, dopo la pausa delle feste. A sorpresa, Sossio e Ursula hanno continuato a sedersi rispettivamente nel parterre dei cavalieri e delle dame. Non è ancora chiaro se nelle prossime puntate la coppia deciderà di lasciare il programma, ...

Uomini e Donne - Parigini insospettisce : le sue parole dopo l’intervista di Sara Affi Fella : Uomini e Donne, Vittorio Parigini insospettisce i fan: il messaggio sembra essere rivolto a Sara Affi Fella I fan di Uomini e Donne, soprattutto quelli più attivi sul web, nelle ultime ore non hanno perso d’occhio nemmeno per un attimo i profili Instagram degli ex fidanzati di Sara Affi Fella. Da quando l’ex tronista ha […] L'articolo Uomini e Donne, Parigini insospettisce: le sue parole dopo l’intervista di Sara Affi ...

Uomini e donne - trono over : la Galgani salutata a sorpresa dal fratello della Cipollari : La puntata di Uomini e donne di ieri 9 gennaio, dedicata al trono over, ha visto Angela Di Iorio protagonista di uno scherzo. La dama non ha mai negato di essere alla ricerca di un uomo benestante, che sappia soddisfare i suoi sogni tra i quali cene, viaggi o altri capricci simili. Attraverso una lettera scritta ad Aladino, Angela ha chiesto di conoscere una persona buona e gentile, in grado di capirla anche nei suoi aspetti più criticati. E il ...