Rai1 | Balivo si prende 10 minuti da Fialdini e Timperi La Vita in Diretta in perenne

davidemaggio

: RT @GiusCandela: Giletti vuole la domenica sera, Fazio verso l'uscita. Il caso Isoardi, vuole #lavitaindiretta ma si temono polemiche. In u… - faustin73 : RT @GiusCandela: Giletti vuole la domenica sera, Fazio verso l'uscita. Il caso Isoardi, vuole #lavitaindiretta ma si temono polemiche. In u… - BoccaliL : RT @GiusCandela: Giletti vuole la domenica sera, Fazio verso l'uscita. Il caso Isoardi, vuole #lavitaindiretta ma si temono polemiche. In u… - Vito__96 : RT @GiusCandela: Giletti vuole la domenica sera, Fazio verso l'uscita. Il caso Isoardi, vuole #lavitaindiretta ma si temono polemiche. In u… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) LainL’unico punto fermo, rispetto al passato, sta diventando il problema principale.continua a soffrire al pomeriggio ma lo scenario stavolta è diverso: peggio (o quasi) della fascia post prandiale stanno facendo le ore che precedono L’Eredità. Se il trend di Vieni da Me e Il Paradiso delle Signore è crescente, Lainboccheggia. Il contenitore, condotto da Francescae Tiberio, ormai non è più in lotta per la leadership del pomeriggio e anzi deve guardarsi le spalle da Geo per non finire al terzo posto tra i programmi più seguiti.Il competitor della “piccola” Rai3, da anni garanzia d’ascolti, in questa stagione sta sul fiato sul collo a Laine ieri c’è stato uno dei sorpassi più netti:13.2% per la seconda parte di VID vs il 14.7% del programma di Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi ...