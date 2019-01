I Terrapiattisti vanno in crociera ma non dite loro che la nave tiene conto che la Terra

huffingtonpost

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Si chiamano "" e, come suggerisce il nome, credono lasia piatta e non sferica. Oggi costoro si preparano ad affrontare una nuova avventura: unaattorno al mondo prevista per il 2020. Ed ecco l'inghippo: la particolarissima convinzione pseudo-scientifica dei- riuniti nell'associazione Flat Earth Society, che raccoglie circa 600 iscritti - li porterebbe a non accettare mai e poi mai il sistema di navigazione grazie a cui le navi dapossono solcare i mari."Queste navi si muovono proprio grazie al principio che lasia rotonda": lo afferma Henk Keijer, un ex capitano che ha navigato in tutto il mondo durante i suoi 23 anni di carriera e che è stato interpellato dal Guardian. Il GPS delle navi da, infatti, si basa sulle informazioni inviate da 24 satelliti che orbitano intorno allaper fornire informazioni di ...