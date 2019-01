I maltrattamenti sui bambini in un asilo di Frosinone | indagate due maestre

Tre maestre di asilo sono state arrestate per maltrattamenti sui bambini : Tre maestre e una collaboratrice scolastica sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Velletri e sottoposte agli arresti domiciliari. Le donne tutte di età compresa tra i 55 ed i 65 anni, sono ritenute responsabili di maltrattamenti di minori all'interno di un asilo dell'area dei Castelli Romani, in provincia di Roma. Dalle indagini dei carabinieri eseguite anche attraverso intercettazioni ambientali e ...

Pero - maestro d'asilo arrestato per maltrattamenti sui bambini : A Pero, in prvincia di Milano, un maestro d'asilo è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti dei bambini dell'asilo in cui lavorava. Ad incastrarlo le telecamere di sorveglianza che hanno ripreso ben 42 casi di maltrattamenti che prevedevano anche calci e schiaffi. Ora l'uomo è stato arrestato ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti su minori per cui dovrà rispondere davanti ad un magistrato. Il maestro sorpreso a maltrattare i ...

MAESTRO D'ASILO ARRESTATO A PERO/ Video - maltrattamenti sui bambini : spinte - urla e pianti - IlSussidiario.net : PERO, MAESTRO D'ASILO ARRESTATO. Ultime notizie, bambini presi a calci in testa e picchiati: è stato inchiodato dalle telecamere

Suicida dopo maltrattamenti - arrestato il marito : Moglie e figlia lo avevano denunciato per maltrattamenti in famiglia e, dopo il suicidio della donna, lui ha minacciato di morte la ragazza, finendo in manette. Un 57enne della Valconca, nel Riminese, è stato arrestato mercoledì, dopo che, per le vessazioni subite, la moglie, il 20 ottobre, all'indomani dell'udienza per la conferma del provvedimento di allontanamento, era morta Suicida.