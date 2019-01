Così con la tassa sulle rimesse il governo incentiva l' immigrazione

Wanda Nara esplode contro l'Inter : 'Icardi Così non rinnova' - : Smentite le precedenti indiscrezioni, Maurito pagherà una multa salatissima: 100mila euro, riporta la Gazzetta dello Sport. Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

Salvini contestato a Varsavia : “Succhiac***i di Putin - razzista! Qui c’è la Polonia antifascista”. E lui reagisce Così : Durante la visita in Polonia, dove ha incontrato l’omologo Joachim Brudzinski e il leader del partito di maggioranza (Partito diritto e giustizia), Jaroslaw Kaczynski, Matteo Salvini è stato contestato alla Tomba del milite ignoto. “Razzista, fascista. Qui c’è la Polonia antifascista!” ha gridato un uomo. Il gruppo di contestatori ha esibito uno striscione di critiche al leader della Lega ed è stato tenuto a debita ...

Così le case automobilistiche pilotavano il mercato con offerte e servizi finanziari : maxi multa dall'Antitrust : Come mai le auto, a seconda della fascia, costano tutte uguali? E come mai le finanziarie di quasi tutte le case automobilistiche offrono prestiti e incentivi praticamente identici? maxi multa da 678 ...

Kim Jong-un in Cina per il suo 35° compleanno : Così il leader resta vicino a Pechino mentre tratta con Trump e Seul : Anno nuovo, vecchie amicizie. Le incertezze in cui verte il traballante accordo di Singapore hanno spinto Kim Jong-un nuovamente tra le braccia della Cina, che lo scorso anno ha ospitato il primo debutto internazionale del giovane leader. Secondo la Korea Central Television, Kim sarebbe giunto a Pechino questa mattina a bordo del consueto treno blindato verde a strisce gialle insieme alla moglie Ri Sol Ju e altri alti funzionari, tra cui il ...

“Così ho catturato l’ultimo dei Casalesi”. In un doc il racconto del magistrato antimafia Catello Maresca : La più importante operazione antimafia in Campania negli ultimi dieci anni, raccontata per la prima volta dalla voce di chi quell’operazione l’ha diretta e condotta in prima persona. “Il giorno del giudizio – Come ho catturato l’ultimo dei casalesi” è il documentario in due puntate che racconta la cattura del latitante Michele Zagaria, boss del clan dei Casalesi, per mano del magistrato antimafia Catello Maresca e della sua squadra ...

Giuseppe Conte - il retroscena. Sconfessato - si sfoga : "Così Matteo Salvini complica tutto" : Quella tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte è la rottura più clamorosa da quando si è insediato il governo giallo-verde. Una rottura avvenuta in modo plateale, che inverte i ruoli tra premier e presidente del Consiglio. Tanto da far infuriare anche il premier più felpato della storia: "Matteo sta com

Immigrazione - tutti contro tutti : Così non si risolvono i problemi : Al battesimo del nuovo anno è subita scoppiata la polemica sui 49 migranti a bordo della nave “Sea Watch 3”. La causa della querelle è nota, da quando il ministro dell’Interno Salvini ha dichiarato i porti chiusi per queste persone lasciate, ancora oggi (7 gennaio 2019), in balia del mare. Le dichiarazioni di Salvini hanno suscitato molte reazioni, per lo più politiche, come quelle dei vari sindaci di centrosinistra (Orlando, Nardella, De ...

SCENARIO/ Così i sindaci e Conte preparano la fine della maggioranza : Il governo è destinato a indebolirsi, non solo per la rivalità politica tra M5s e Lega, ma anche a causa del "partito istituzionale"

I prossimi iPhone con tripla fotocamera - ma saranno davvero Così brutti? : Mentre a Las Vegas infuria il Ces 2019 con tutte le novità che caratterizzaranno il prossimo anno in fatto di tecnologia, uno dei pochi grandi assenti sta riuscendo comunque indirettamente a far parlare di sé. Si tratta di Apple, che in queste ore è finita sotto i riflettori per la prima fuga di informazioni relativa ai suoi prossimi iPhone a opera del sito indiano Digit. Il portale ha pubblicato infatti un video che ritrae un potenziale iPhone ...

Alberto Brambilla su quota 100 : "Così il sistema non regge". E considera concluso il suo ruolo da consigliere del Governo : In una intervista a La Verità Alberto Brambilla, tra i massimi esperti italiani di welfare, estensore del programma della Lega sulle pensioni e consulente economico di Palazzo Chigi - ruolo che considera finito -, interrogato sugli effetti della sua lettera scritta prima di Natale alla Presidenza del Consiglio, per denunciare gli eccessi di assistenzialismo, commenta:Non ho avuto riscontri. Per quanto mi riguarda, considero risolto il mio ...

Real Madrid - Modric duro con la sua squadra : 'Non possiamo giocare Così' : Dopo la sconfitta casalinga per due reti a zero contro la Real Sociedad, non si può certo dire che il 2019 del Real Madrid sia iniziato nel migliore dei modi. A dirla tutta, la stagione dei Blancos finora sta decisamente deludendo le aspettative: la squadra di Santiago Solari, infatti, occupa la quinta posizione nella Liga e si trova già a 10 lunghezze di distacco dalla capolista Barcellona. Luka Modric, uno dei leader della squadra, ha espresso ...

Dl Sicurezza : anche Emilia Romagna verso il ricorso. Casellati contro sindaci disubbidienti : 'Così anarchia' : Domani la Toscana solleverà la questione di incostituzionalità alla Consulta. La presidente del Senato: 'sarebbe un messaggio devastante per le istituzioni e per i cittadini' -

Kate Middleton - la foto a 20 anni con il vestito scandaloso : 'Così conquistò William' - tutto al vento : Come ha fatto Kate Middleton a conquistare il principe William d'Inghilterra ? La storia è nota: era il 2002 ed entrambi i giovani frequentavano la prestigiosa Università di St. Andrews . Durante una ...