Cesto di Natale e licenziati | 40 dipendenti ora si dicono pronti a incatenarsi

Varese - 40 licenziati in tronco alla vigilia di Natale : la Hammond Power Solutions manda il Cesto e poi chiude l’impianto : Prima il pacco di Natale, poi il licenziamento. È successo a Marnate, nel Varesotto, dove i 40 dipendenti della Hammond Power Solutions, azienda che fa capo a una multinazionale canadese che produce trasformatori, hanno ricevuto il cesto natalizio aziendale prima delle feste. Subito dopo, però, si sono visti consegnare anche la comunicazione del licenziamento. Un caso che ricorda da vicino quello della Ball Beverage Packaging di San Martino ...

